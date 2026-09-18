Явка на выборы депутатов ГД в Татарстане составила 23,5% на 15:00
Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00
По данным ГАС «Выборы», на 15:00 18 сентября в Татарстане проголосовало 23,5% от общего числа избирателей.
Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.
Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.
Как отметили наблюдатели, жалоб на нарушения избирательного законодательства, влияющие на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало.
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