Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,8%

Фото: Анна Сейтумерова

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась, по предварительной оценке, до 5,8% — это рекордный показатель за всю историю наблюдений Евростата, сообщает «РИА Новости».



Опрошенные порталом Daily FX аналитики ожидали ускорения этого показателя в феврале лишь до 5,3%.

Прежний показатель годовой инфляции в еврозоне по итогам января 2022 года составлял 5,1%. Тогда он ускорился с 5% месяцем ранее и тоже стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.

Еще годом ранее инфляция в еврозоне была на уровне 0,9% годовых.

Основные биржевые индексы США по состоянию на 1 марта демонстрировали падение. На 21.10 мск американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 2,1%, до 33 182,16 пункта, индекс S&P 500 — на 1,93%, до 4 293,77 пункта, индекс электронной биржи NASDAQ — на 1,59%, до 13 533,27 пункта. Снизились и основные биржевые индексы США: британский индекс FTSE 100 — на 1,75%, до 7 330,2 пункта, французский CAC 40 — на 3,94%, до 6 396,49 пункта, немецкий DAX — на 3,85%, до 13 904,85 пункта.

На фоне этого выросли азиатские биржевые индексы: японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 26 844,72 пункта, китайский Shanghai Composite — на 0,77%, до 3 488,83 пункта, гонконгский Hang Seng — на 0,21%, до 22 761,71 пункта.

Маргарита Головатенко