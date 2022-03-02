Евросоюз отключит от SWIFT семь российских банков

Фото: Максим Платонов (архив)

Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные, опубликованные в официальном журнале ЕС.

По решению Европейского союза, от SWIFT отключаются: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ.

Напомним, на фоне российской спецоперации на Украине ЕС предупреждал, что рассматривает возможность отключения ряда банков РФ от SWIFT. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что пока не планируется отключение России от SWIFT.



В Банке России граждан предупреждали, что в последнее время участились звонки от мошенников клиентам банков с требованием срочно снять все деньги со счетов, поскольку они якобы будут недоступны из-за отключения SWIFT. Регулятор заверил, что это информация ложная.

В Центробанке объясняли, что SWIFT — финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру. Его отключение влияет на международную деятельность банков, делая ее менее удобной, но совершенно не влияет на операции внутри страны.



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Татьяна Демина