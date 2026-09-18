Минниханов открыл памятник педагогу в Казани
Бронзовая композиция из учителя и учеников символизирует преемственность знаний и уважение к профессии
В Казани в преддверии Дня учителя открыли памятник педагогу. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр города Ильсур Метшин и ветераны образования, передает пресс-служба главы республики.
Монумент, созданный скульптором Фаритом Валиуллиным, украсил сквер у нового Дома учителя. Бронзовая композиция из учителя и учеников символизирует преемственность знаний и уважение к профессии.
Раис республики подчеркнул, что успехи татарстанских школьников — результат ежедневного самоотверженного труда педагогов. После открытия он осмотрел Дом учителя — обновленное историческое здание, ставшее современным центром повышения квалификации. В нем есть конференц-залы, медиастудия и площадки для обмена опытом.
Минниханов также посетил мастерскую, посвященную 100-летию педагога Мирзы Махмутова, чья методика стала основой национального образования. Он отметил, что на государственном уровне закрепляется особый статус педагога, а власти республики готовят дополнительные меры поддержки учителей.
Ранее сообщалось, что Минниханов открыл в Казани Центр инклюзии «Ярдәм». Он возведен в рамках городской программы «Добрая Казань» на пожертвования меценатов.
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