С начала 2022 года в Татарстане выявлено 17 преступлений коррупционной направленности в сфере образования

С начала 2022 года в Татарстане выявлено 17 преступлений коррупционной направленности в сфере образования. Из них: три в учреждениях дошкольного образования, восемь — среднего, одно — в среднем профессиональном, три — в высших профессиональных. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские Казани в феврале этого года установили двух студентов одного из столичных вузов, которые через посредника передали взятки в размере 3 и 3,5 тыс. рублей за положительные отметки на зачете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Также в начале февраля был задержан бывший студент одного из вузов, который с января 2020 по октябрь 2021 года получил от студентки этого же учебного заведения взятки общей суммой 68,5 тыс. рублей для передачи неустановленным лицам из числа преподавателей вуза.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале 2020 года Следком по Татарстану возбудил уголовное дело о взятке в отношении доцента Казанского федерального университета. По версии следствия, в январе 2020 года в Набережных Челнах подозреваемый получил не менее 30 тыс. рублей от посредника за проставление отметок о сдаче экзамена группе студентов без фактической проверки знаний.



Максим Кокунин