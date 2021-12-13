Итоги дня: взрыв в Серпухове, повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ, QR-кодов на транспорте в РФ пока не будет
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 13 декабря.
- Утром на территории Серпуховского монастыря в Подмосковье произошел взрыв — самодельное взрывное устройство активировал 18-летний бывший ученик православной гимназии. По версии следствия, он «попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом». Юноша остался жив, но ему оторвало ногу. По факту взрыва завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
- Приволжский райсуд Казани приговорил гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро к пяти годам колонии общего режима — такой срок он получил за кражу чемодана с ювелирными ценностями в Татарстане на общую сумму 160,6 млн рублей. Вину 43-летний иностранец полностью признал. Смягчающими по делу обстоятельствами суд посчитал активное способствование раскрытию преступлений, двух его малолетних детей, наличие на иждивении пожилой матери, а также позицию потерпевшего по делу. Сам обвиняемый просил суд быть к нему снисходительней и не «наказывать очень строго». Подробности — в материале «Реального времени».
- Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. Соответствующая инициатива поступила от Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — его поддержали единогласно. Решение принималось исходя из слов президента РФ Владимира Путина о том, что «опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы». По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, законопроект отложен на неопределенный срок.
- Тем временем перевозчики Казани направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову — от властей они ожидают субсидий на покрытие убытков после введения QR-кодов на транспорте, которые «больно ударили» по ним. Как рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала выручка.
- В швейцарском Ньоне в штаб-квартире UEFA состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, однако ее аннулировали «из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала». Спустя несколько часов жеребьевку провели повторно. Известно, что «Реал» сыграет против «ПСЖ», а «Ювентус» против «Вильярреала».
- Кроме того, прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. По ее итогам петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» и проведет первый матч дома. Первые стыковые матчи пройдут 17 февраля.
- В казанском поселке Кульсеитово несколько человек отравились хлоркой в бассейне. Прокуратура столицы РТ проводит проверку и выясняет, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Как уточнили в Минздраве Татарстана, с признаками ингаляционного отравления хлором в медучреждения обратились девять человек — три человека находились на обследовании в казанской больнице №7, еще трое отказались от госпитализации. Остальные находятся в ДРКБ МЗ РТ.
- Россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат о вакцинации. Действовать он будет всего шесть месяцев. QR-код будут выдавать и переболевшим коронавирусом без официально установленного диагноза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Госуслуги» будут технически готовы выдавать сертификаты по результатам теста на антитела к коронавирусу уже в этом месяце.
- Спикер украинского МИД Украины Олег Николенко заявил, что «без надлежащего правового процесса кажется необоснованным» говорить о том, что Киев не выполнил обязательства перед Россией о передаче зарубежных активов СССР. Утверждение президента РФ Владимира Путина о невыполнении этого обязательств он назвал «манипуляцией фактами».
- Журнал Time выбрал «Человеком года» американского предпринимателя, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Как объяснил главред издания Эдвард Фельзенталь, он «обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами». «Героями года» Time назвал создателей вакцин от COVID-19.
- В Казани мужчина погиб в результате утечки бытового газа в многоквартирном доме по улице Хади Такташа. Еще один человек госпитализирован с отравлением средней степени тяжести. Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку информации. При выявлении нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.
- На этой неделе совет директоров ЦБ планирует рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Крупнейшие банки ожидают, что Центробанк повысит ее сразу на 1 п.п. — с 7,5% до 8,5%. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- КАМАЗ откажется на ближайшие пять лет от практики корпоративных отпусков. Это необходимо, чтобы выполнить планируемый показатель увеличения выпуска автомобилей на 15—20%. В 2022 году компания будет работать 246 дней.
- В Минобороны Украины сообщили, что Россия якобы продолжает нагнетать ситуацию на границе двух государств, периодически прибегая «к практике переброски и накопления военных подразделений». Замглавы ведомства Анна Маляр указала, что РФ делает это «с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства».
- Новым заместителем руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства назначен экс-замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Айназ Ярмиев. Кадровые перестановки произошли и в исполкоме Казани. Руководитель управления кадровой политики Казани Гульнара Мусина возглавила муниципальный архив, а на ее место пришла Ирина Бочкова, за которой сохранилась должность замруководителя аппарата исполнительного комитета Казани.
- Новым гендиректором VK стал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. На этом посту он сменил Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года.
- Обанкроченное ЗАО «Нурлатский сахар» приняло решение о ликвидации. Ликвидатором назначен Ильсур Шайдуллин — генеральный директор предприятия. Кредиторы могут заявить свои требования до 9 февраля 2022 года.
- В Госдуме не исключили изменения сроков ревакцинации от коронавируса из-за появления новых штаммов. Повлиять на это могут также дальнейшее течение пандемии и эффективность российской вакцины против новых мутаций.
- Тем временем правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон». Документ направлен «на соответствующий доклад». По последним данным, омикрон-штамм выявили у 16 россиян.
- В Набережных Челнах с городской больницы №5 сняли статус COVID-госпиталя. Медучреждение теперь работает в штатном режиме, однако при необходимости провизорные койки могут снова развернуть.
- Нападающего клуба «Салават Юлаев» Петра Хохрякова дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали за атаку игрока «Ак Барса» Дмитрия Воронкова — последнего с матча унесли на носилках. Инцидент произошел накануне. Восстановление Воронкова займет около месяца, сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Всего в следующем году планируется провести 71 мероприятие.
- Евросоюз ввел санкции против восьми граждан и трех юридических лиц из России за действия в Сирии, Ливии и на Украине — ими предусмотрен запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов и запрет на сотрудничество. Ограничения коснулись российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс».
- В Набережных Челнах жильцы пострадавшего при взрыве газа многоэтажного дома 48/20 вернутся в свои квартиры к 20—25 декабря. Рабочие приступили к монтажу натяжных потолков. На этой же неделе они начнут устанавливать сантехоборудование, двери.
- В Великобритании скончался первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. Как заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, «умер по меньшей мере один пациент».
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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