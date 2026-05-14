Международная выставка и конференция по недвижимости IPM: тренды, новости, первые лица компаний

Трансляция с выставки и конференции теперь и в «Реальном времени»

Международная выставка и конференция по недвижимости IPM, которая проходит в эти дни в рамках «КазаньФорум», собрала на одной площадке весь цвет российского девелопмента, представителей зарубежной строительной индустрии и официальных лиц, определяющих движение отрасли. На площадке выставки работает подкаст-зона: из бесед с представителями крупнейших строительных и девелоперских компаний можно узнать, чем дышит сегодня эта сфера и какие тренды формируются на рынке прямо сейчас. Трансляция из подкаст-зоны — в «Реальном времени».

Генеральный директор ГК ТОЧНО в Татарстане Азат Назмеев рассказал об усилении присутствия в республике и обсудил, как сегодня чувствует себя рынок и меняется подход к девелопменту.

Основатель и генеральный директор Kravt H&H Валерий Кравцун, а также исполнительный директор компании Андрей Жамкин анонсировали строительство нового отеля Muse 3* около казанского аэропорта, в него вложат 1 млрд рублей. Они рассказали о том, как рынок принимает нестандартные решения, какой путь им пришлось пройти как инвесторам и почему сегодня Татарстан становится площадкой для самых амбициозных проектов.

Учредитель VIOLET AI Александр Земченко поведал о том, какие AI-решения и IT-инструменты сегодня внедряются в строительство и девелопмент, почему автоматизация становится необходимостью для рынка и насколько российский софт сегодня может конкурировать с западными решениями.

Продолжение следует...