Цель России войти в топ‑25 по роботизации может стать полезным инструментом управления

Какую роль в этом сыграет Татарстан

Одна из национальных целей России, которую поставили еще в 2024 году, — войти в топ‑25 стран по плотности роботизации к 2030 году. Согласно исследованию Kept, которое упоминалось на проходящей в эти дни в Нижнем Новгороде ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», для этого показатель нужно довести до 194 роботов на 10 тысяч работников, тогда как, по данным 2025-го, он составлял 40 единиц. Подробнее о том, почему ключевая цель страны не должна заключаться только в достижении определенного места в рейтинге и как в этом может сыграть свою роль Татарстан, — в материале «Реального времени».

К 2030 году плотность роботизации в России необходимо увеличить до 194 роботов

Одним из важных направлений ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», или попросту ЦИПР, которая сейчас проходит в Нижнем Новгороде, стала роботизация. Это раскрывается в контексте главной темы конференции — «Промышленная конкурентоспособность России с акцентом на внедрение отечественных цифровых продуктов в отрасли экономики».

Как отметили на ЦИПРе эксперты ИТ-холдинга Т1, в 2025 году плотность роботизации в России выросла на 36% и достигла 40 роботов на 10 тысяч работников, но таких темпов недостаточно, чтобы войти в топ-25 стран. По прошлогодним прогнозам аналитиков Kept, на чьи данные опирался ИТ-холдинг, к 2030 году показатель вырастет до 185 роботов на 10 тысяч сотрудников.

Примечательно, что в мае 2024 года президент России Владимир Путин утвердил Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно документу, один из ключевых приоритетов развития отечественной промышленности — обеспечить вхождение России в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации к 2030 году. И вот по этому документу в России прогноз плотности роботизации на 10 тысяч работников через четыре года оказался ниже прогнозов исследования — на 40 роботов, 145 единиц.

По расчетам Kept, чтобы выполнить поставленную задачу по выходу в топ-25, к 2030 году плотность роботизации в России необходимо увеличить до 194 роботов. Для этого, согласно данным аналитиков, потребуется нарастить парк промышленных роботов более чем в 9 раз — с 12,8 тысячи до 123 тысяч единиц. Достичь таких показателей получится лишь при среднегодовом темпе роста парка роботов на уровне 38%, что превышает нынешние темпы внедрения робототехники в стране.

Ключевая цель страны не должна быть в том, чтобы занять определенное место в рейтинге

Сегодня в числе мировых лидеров по этому показателю — Южная Корея (более одного робота на десять занятых в промышленности), Германия, Япония, Китай и Швеция, а замыкают первую десятку Швейцария, Тайвань и США. Как объяснил «Реальному времени» аналитик «Финам» Леонид Делицын, высокий уровень роботизации в этих странах связан с развитым машиностроением и масштабным производством бытовой техники и электроники — особенно заметен масштаб в Китае, где большой спрос промышленности стимулирует выпуск современных роботов.

По мнению эксперта, постановка цели войти в топ‑25 по плотности роботизации может стать эффективным управленческим инструментом: такая задача понятнее исполнителям, чем прогноз абсолютных показателей на 5—10 лет вперед. В России уже есть опыт достижения значимых технологических результатов через целевое позиционирование в рейтингах — например, по уровню проникновения интернета.

— Амбициозные задачи ставятся по роботизации в России. В 2025 году в России на 10 тыс. работников приходилось 40 роботов. К 2030 году страна должна достичь плотности в 145 единиц. Мы ставим себе планку еще выше. Призываем предприятия уже сегодня утвердить план по роботизации, цифровизации и автоматизации. Это ваши конкурентные преимущества и пропуск в будущее, — обратился премьер-министр Татарстана Олег Коробченко к директорам предприятий на итоговой коллегии Минпромторга в феврале.

При этом ключевая цель, подчеркивает Делицын, не в том, чтобы занять определенное место в рейтинге.

— В реальности место в рейтинге не так важно, как достижение такого уровня развития технологий, включая роботизацию, который становится двигателем всей экономики, — заключил эксперт.

Татарстан уже имеет свой роботехнический кластер

Не последнюю роль в достижении целей правительства России сыграет Татарстан. По данным, имеющимся у ТАСС, республика вошла в семерку российских регионов с самым активным развитием роботизации. Вместе с ней в лидерах — Калужская, Самарская, Московская и Ленинградская области, Санкт‑Петербург и Краснодарский край.

Как отметил директор департамента по развитию продукта Technored Евгений Сайнога, этот индекс показывает не просто число роботов, а то, в каком направлении развивается регион. Лучше всего дела обстоят там, где много промышленных предприятий и готовы осваивать инновации.

— Республика может создать передовой роботехнический кластер. Но надо учитывать различие в объеме рынка Китая и у нас — в Китае в условиях востребованности роботов промышленностью будет сказываться эффект масштаба, и роботы, как и другая китайские продукция, будут быстро дешеветь. В некоторый момент может заработать привычная логика — зачем делать самим, если то же самое можно купить в Китае дешевле. В любом случае всегда останутся сегменты, в которых требуется отечественная техника, — заявил Делицын на вопрос о роли республики в реализации плана правительства России, который предполагает и стремление к уровню Китая.

Как отметили в Минпромторге РТ «Реальному времени», Татарстан уже стал площадкой для роботехнического кластера: в республике был создан головной Центр развития промышленной робототехники в Иннополисе. К тому же у республики сильная промышленная база в нефтехимии, машиностроении, в том числе на КАМАЗе, и авиации. Специалисты отмечают, что в плюсах Татарстана значатся еще особая экономическая зона «Алабуга», где уже концентрируются высокотехнологичные производства, и сильная IT-среда вокруг Иннополиса и Университета Иннополис.



Проблема роботизации заключается не только в достижении целевых показателей по плотности внедрения роботов, но и в обеспечении отрасли квалифицированными кадрами. В сентябре 2025 года раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что региону предстоит серьезная работа по подготовке профильных специалистов — привлекать их планируют начиная со школьной скамьи.