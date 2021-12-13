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Кабмин РФ подготовил план противодействия распространению омикрон-штамма

15:41, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Кабмин РФ подготовил план противодействия распространению омикрон-штамма
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма «омикрон». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России выявлено 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Большинство из них имели иммунитет от коронавируса. Сейчас в России ученые занимаются изучением омикрон-штамма с точки зрения защитных свойств уже зарегистрированных в стране вакцин. Как и в других странах, в ближайшие две недели станут известны данные об эффективности этих препаратов.

На борьбу с коронавирусом в 2022 году правительство заложило более 752 млрд рублей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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