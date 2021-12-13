КАМАЗ откажется на пять лет от практики корпоративных отпусков

КАМАЗ откажется на ближайшие пять лет от практики корпоративных отпусков. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа» со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Герасимова.

Предприятие перейдет на систему отпусков по графику.

Фото: vestikamaza.ru

«Отпуск у всех будет. Другое дело, что он будет по той схеме, что и девять лет назад — то есть скользящий, по графикам», — сказал Герасимов.



Директор компании объяснил, что в следующем году планируется увеличить выпуск автомобилей КАМАЗ на 15—20%. Для выполнения этого показателя необходимо поддерживать достигнутый темп — 210 автомобилей в сутки. Для этого нужно увеличить количество рабочих дней.

«Корпоративный отпуск составляет 28 дней — когда перейдем на скользящий график отпусков, все они станут рабочими. Таким образом, в 2022 году, за исключением новогодних, майских, ноябрьских и других общероссийских и республиканских праздников, компания будет работать 246 дней», — объяснил Герасимов.

Ранее КАМАЗ отказался от планового корпоративного отпуска в 2022 году в связи с большой загрузкой производства.

Ольга Шагиева