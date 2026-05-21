Зарядились на 80 млрд рублей: отель-небоскреб в Челнах, промпарк «Тургай» и аутлет

Рустам Минниханов провел первое в этом году заседание Инвестиционного совета Татарстана

10 новых инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 80 млрд рублей одобрил сегодня Рустам Минниханов на заседании Инвестиционного совета Татарстана в Доме правительства. В топ-лист новинок вошли 35-этажный гостиничный комплекс «Челны Тауэр» за 3,9 млрд рублей, промышленный парк «Тургай» площадью 47 га в Лаишевском районе, промпарки по переработке молочной и мясной продукции в Сабах и Кукморе. И наконец-то, появился инвестор с проектом аутлета возле Международного аэропорта Казань. Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана не стала скрывать, что настроения инвесторов ухудшились из-за повышения налоговой нагрузки. «Не стала бы говорить, что это препятствие. Для них это своего рода бизнес-путешествие, в котором повстречались люди, которые буквально на ходу могут менять законы и правила», — философски ответила Талия Минуллина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Инвесторы — свои, окупаемость выросла в среднем до 7 лет

Сегодняшнее заседание Инвестиционного совета проходило после длительного перерыва — почти полгода Агентство инвестиционного развития не выносило на обсуждение проекты. Такая пауза могла навести на мысль, что инвестиционная активность снизилась, желающих вкладывать миллиарды нет, а бизнес занял выжидательную позицию.

— Экономическая ситуация, действительно, непростая, — отметила Талия Минуллина. — Однако инвесторы продолжают предлагать различные проекты. Мы тщательно проверяем их, вплоть до финансовой состоятельности и стабильности текущего бизнеса. Проводим большую работу совместно с банками, налоговой и другими финансовыми службами.



Подготовка проектов занимает много времени еще и потому, что по каждому проекту возникают сотни вопросов — дорожные, инженерные, кадровые, сырьевые, логистические, а также вопросы сбыта, партнерства и финансовых моделей. Где-то нужно привести в соответствие градостроительную документацию, где-то категория участка не соответствует разрешенному виду использования, где-то генплан нужно немножко скорректировать. «Это сложная работа, но решаемая. Мы ее провели и дали проектам высокую оценку. Сейчас главное — чтобы эти проекты были реализованы», — добавила Минуллина.

Таким образом, на первое в этом году заседание вынесли сразу 10 инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций составил 80 млрд рублей, Подавляющая часть капитала заявлена татарстанским бизнесом, а срок окупаемости проектов увеличился в среднем до 7 лет, сообщила Талия Минуллина после окончания заседания (традиционно проходит в закрытом режиме, — прим. авт.).



«Челны Тауэр» для бизнес-партнеров КАМАЗа или речные ворота Набережных Челнов

Наиболее привлекательным оказался проект отеля-небоскреба в Набережных Челнах стоимостью 3,9 млрд рублей. Инвесторы собираются запроектировать его в виде башни в 35 этажей (или примерно 115 метров) и расположить с видом Каму. Гостиничный комплекс получит название «Челны Тауэр» и будет строиться с расчетом на присвоение уровня пяти звезд. Фонд комплекса — 500 номеров. Под отель выделят просторный земельный участок рядом с Камой. Понятно, что будущая высотка претендует стать главной архитектурной доминантой Набережных Челнов. Срок ввода в эксплуатацию — 2030 год.

Инвестором комплекса заявлена малоизвестная местная строительная компания «РД Групп». Собственного капитала у нее немного, поэтому финансирование строительства будет вестись за счет кредитной линии Сбербанка. Соответствующие договоренности достигнуты, сообщил замгендиректора «РД Групп».

По его словам, элитная гостиница рассчитана на прием бизнес-партнеров автограда . «Почти 80% номерного фонда будет закрываться за счет делового туризма. Мы общались и с ПАО «КАМАЗ», и с другими промышленными предприятиями. Они признают, что в городе есть большая нехватка номеров. Наши партнеры из Москвы и Казани вынуждены бронировать отели за полторы-две недели. Забронировать отель за 2—3 дня иногда просто нереально. Номерного фонда мало», — пояснил он.

Его коллега и архитектор проекта Никита Шилов добавил, что по соседству с гостиницей уже строятся новые жилые комплексы повышенной этажности. «В совокупности в этой части города создается новый речной фасад города на Каме. Сейчас панорамы нет, он рыхлый размытый. Город уходит немножко глубже, потому что на реку выходили в основном технические или промышленные предприятия. А сейчас мы работаем именно с этой территорией, чтобы она стала визитной карточкой. С развитием речного транспорта на Каме здесь сформируются новые ворота в Набережные Челны», — рассказал Никита Шилов.

Челнинская компания ООО «Аванта Фит» собирается расширить сеть фитнес-клубов в городе. Она хочет вложить 152 млн рублей в строительство второго клуба. Строительство планируют начать в этом году, а финансировать стройку намерены с привлечением займа компании-партнера. «Первый клуб перегружен, негде поставить машину, решили строить второй», — рассказал гендиректор ООО «Аванта Фит» Радик Ильясов.

По решению Инвестсовета землю под строительство выделят без торгов.

— Обычно фитнес-игроки арендуют залы, зачем вам строить? — поинтересовалось «Реальное время».

Гендиректор пояснил, что компания привыкла работать в собственных помещениях, сейчас в ее портфеле находится три здания в Набережных Челнах. «Помимо фитнес-центра, будет создана оборудованная площадка для воркаута свободного доступа для всех желающих. Социальная направленность предполагает организацию бесплатных занятий по единоборствам и боксу для детей участников и ветеранов СВО», — сообщила позже пресс-служба раиса.

Челнинский производитель ООО «Вилланель» защитил проект организации производства сэндвич-панелей. Объем инвестиций составит 270 млн рублей, выпуск продукции запланирован на 2027—2028 годы, сообщил представитель компании Денис Сердюков. Раскрывать проектные мощности он не стал, ссылаясь на коммерческую тайну. При этом производитель рассчитывает обеспечивать строящиеся в городе промышленные объекты.

«Тургаю» придется договариваться с Минсельхозом РФ

Управляющая компания «Тургай» защитила проект по строительству промышленного парка в Лаишево. Его общая площадь — 47 га, сообщил директор Анатолий Оладушкин. В парке собираются разместить 11 резидентов для выпуска электротехнических изделий. «Среди них есть производители светодиодной техники, осветительной техники. Они расширяют свое производство. Есть производители электронной продукции. «СмартЭнерго» разрабатывает приборы по контролю расхода электроэнергии и готово внедрять в промышленном масштабе», — рассказал он. Планируется открыть 800 рабочих мест, почти как на заводе.

Загвоздка в том, что промпарк собираются разместить на землях сельскохозяйственного назначения, что требует их перевода в категорию промышленного назначения. Но с 1 марта 2026 года это возможно только с согласия Минсельхоза РФ. Как рассказывало «Реальное время», с этого момента заработал «принцип двух ключей»: сначала регион утверждает перевод сельхозземли, а затем необходимо получить одобрение Минсельхоза РФ. Раньше перевод оформлялся постановлениями правительств регионов, а теперь — требуется принятие закона региона с указанием конкретного кадастрового номера. Для будущих инвесторов на селе процесс выведения земель из оборота стал сложным и многоступенчатым — просто так поставить промышленный парк больше не получится.



Глава АИР предположила, что перевод затянется почти на год. «Сколько займет это согласование? У нас были разные прогнозы. Кто-то высказал благоприятный исход за три месяца, а самый неблагоприятный прогноз в один год высказала я. Потому что очень такой сложный механизм создан», — сообщила она.

В конечном счете промышленный парк имеет все шансы на существование. В районе уже введены большие объемы жилья в последние годы, и нужно создавать рабочие места, привела она аргументы. Вероятность смещения срока на год инвестора не испугала. «Во-первых, земля находится в нашей собственности. Во-вторых, локация, надо признать, действительно очень удачная. Поэтому не надо искать вкладываться в покупку земли, надо только ее перевести. И мы думаем, что мы пройдет этот круг, как первопроходцы, и республика поможет», — заключил Анатолий Оладушкин.

Кроме того, недалеко от аэропорта в Лаишево согласовали строительство торгового центра-аутлета. Его инвестором выступила компания «Профит-групп».