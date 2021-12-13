Следствие расценило нападение на гимназию в Серпухове как попытку самоубийства

Старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий заявила, что напавший на православную гимназию в подмосковном Серпухове пытался совершить самоубийство общеопасным способом.

«Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогу образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — приводит слова Врадий «РИА Новости».

Юноша в результате получил множественные ранения. Ему оторвало ногу.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел сегодня утром на территории Серпуховского монастыря в Подмосковье. По предварительным данным, к преступлению причастен бывший ученик православной приходской школы. Есть пострадавшие, среди которых дети. Источник в правоохранительных органах сообщал, что юноша, устроивший взрыв, умер от потери крови. По другой информации, нападавший жив и находится в реанимации.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).



Ольга Шагиева