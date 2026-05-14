«КазаньФорум-2026»: о чем говорят гости и что их волнует

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

С 12 по 17 мая в Казани на территории «Казань Экспо» проходит XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Это главная федеральная площадка экономического взаимодействия России со странами исламского мира. Форум проводится с 2009 года при поддержке правительства России и Татарстана. Участники форума — официальные делегации стран ОИС, руководители российских и зарубежных компаний, инвесторы, эксперты в области международной торговли и исламских финансов. Основные темы — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, международная торговля и экспортные возможности, инвестиционные проекты и государственно-частное партнерство, молодежная дипломатия и предпринимательство. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».

Первым гостем выездной студии стала Гульзат Избасарова, председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана. Две недели назад организация, которая объединяет более 5 000 женщин по всей стране, отметила круглый юбилей — 30 лет.

— Мы — патриархальная страна, которая сейчас идет в ногу со временем. И мы активно обсуждаем женское лидерство, — пояснила Гульзат Избасарова и дополнила, что государство активно помогает женщинам-предпринимательницам, предоставляя субсидии и дотации.

Луселия Сантос, бразильская актриса и режиссер, известная по сериалу «Рабыня Изаура» (первое бразильское шоу, которое увидел советский телезритель, — прим. ред.), приехала на «КазаньФорум» для участия в треке «Женский взгляд». Четвертый год подряд он проходит по инициативе объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие».

— Главный вопрос, который мир сейчас обсуждает, — это роль женщины во всем мире. Неважно, в какой культуре ты родилась, неважно, в какой стране ты живешь, — во всем мире сейчас женщины понимают, что вопрос ее жизни в обществе очень важен для самого общества, — заявила актриса.

Делясь впечатлениями о Казани, Луселия Сантос отметила, что культура города очень богатая и важна для мира.

— Вчера посетили новый театр [Камала], и мы остались под приятным впечатлением, потому что такого мы еще не видели. Я отправила миллион фотографий моим коллегам в Бразилии, говоря о том, что вот так вот надо [делать], — заявила актриса и выразила готовность сыграть в этом театре.



«КазаньФорум» собрал множество компаний. Одна из них — АО «Биржа ЦТС». Основными ее направлениями являются рынок строительных материалов, леса, металлопродукции, нефтехимии и так далее, рассказал генеральный директор Никита Захаров. «Мы одна из самых молодых товарных бирж в России», — отметил он.

Одно из потенциальных направлений для развития товарных бирж — это экспорт.

— Сейчас в России нет товарных бирж, которые делают это в большом масштабе и на постоянной основе. Мы считаем, что для нас в ближайший год это будет одной из задач, то есть открытие экспортных направлений. В рамках этого мы делаем многое, в том числе и в рамках этого форума, — пояснил Никита Захаров. Наибольший потенциал, по его словам, в Китае и в странах ЕАЭС.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана провело на «КазаньФоруме» сессию, на которой обсуждали вопросы качества жизни и что предпринимают для этого власти стран мира.

— У всех подходы разные, — рассказала глава ведомства Эльмира Зарипова. — Кто-то сегодня на стадии решения вопросов покрытия минимума потребностей в еде и одежде, а для кого-то уже актуальны вопросы развития образования, для того чтобы снизить бедность.

На форуме активно обсуждается опыт стран Персидского залива в плане бурной урбанизации, рассказал Ринат Аисов, заместитель генерального директора, директор по развитию территорий группы компаний ASG.

— Сейчас на форуме звучат тезисы о том, что на самом деле, несмотря на весь этот внешний лоск, изначально не все решения были грамотно продуманы с точки зрения развития этих территорий. Очень много было прямого копирования со стран Запада этих небоскребов и высотной застройки, при этом где-то они утратили свою идентичность и упустили моменты комфорта жителей. В России к этому пришли позже, что может быть и к лучшему, потому что мы имеем возможность учиться на чужих ошибках, — заявил Ринат Аисов.

В третий раз параллельно с «КазаньФорумом» проходит Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В нем участвуют представители 15 стран, заявил Зуфар Гаязов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан. От России выступает московский повар.

— Мы стараемся быть объективными. Если происходит равное количество баллов, то мы предпочтение отдаем гостям, — отметил Зуфар Гаязов.



Следующий большой вызов — саммит Россия — АСЕАН, который пройдет 17—19 июня. Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана уже связалась с поварами приезжающих стран и подготовит блюда для высших руководителей государств, заявил президент организации Зуфар Гаязов.

Впервые на «КазаньФорум» приехала делегация Омана, которая представляет инвестиции и экспорт, рассказала Джухайна Аль Балуши, глава отдела маркетинга Министерства торговли, промышленности и продвижения инвестиций (Invest Oman) Султаната Оман. Он представляет промышленность, в том числе добывающую, парфюмерное производство и производство национальных вещей, а также рыболовство.

Оман заинтересован в привлечении иностранных инвестиций и взаимодействии с Россией, отметила Джухайна Аль Балуши.

— Нас интересуют компании, которые занимаются фармацевтикой, производством сельхозпродукции. Мы хотим найти их и продвигать на рынке Омана. Нас также интересуют компании, которые хотят выйти в целом на страны Персидского залива, — заявила глава отдела маркетинга Invest Oman.

Традиционно в «КазаньФоруме» принимают участие представители централизованных мусульманских организаций. Казань же является мостом по укреплению взаимодействия с мусульманскими странами, выразил мнение Альбир хазрат Крганов, муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Совета при президенте Российской Федерации.



— Мы в рамках наших компетенций проводим работу по реализации конституционных прав верующих людей на вероисповедание, — рассказал он, говоря о работе на форуме, и анонсировал встречу с высокой делегацией ООН.

Среди вызовов, с которыми сталкивается российский бизнес при работе с исламским миром, — внутренняя трансформация касательно дорогих кредитных денег, изменения налогового законодательства не в пользу предпринимательства, сообщил Артур Абдульзянов, депутат Госсовета РТ, руководитель объединения «Деловая Россия. Его ПО «Зарница» занимается разработкой и производством учебного оборудования. Сейчас этот рынок перенасыщен, но России близки страны СНГ и исламские страны, и экспорт туда налажен.

— Во всей этой сложной палитре взаимоотношений предпринимательства и власти есть очень важный момент, что бизнес не запрещают. При этом условия для всех равные, все платят налоги в соответствии с законодательством. Ни для кого нет преференций, исключая венчурные проекты, стартапы, но там нет миллионных инвестиций. Для всех равные условия, — заявил Артур Абдульзянов.

Свой стенд традиционно, четвертый год подряд, выставляет Азербайджан. Основная цель — продвижение продукции Made in Azerbaijan с целью привлечения инвестиций, рассказала Севиль Яхъяева, советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций AzPromo.

— Взаимоотношения между Азербайджаном и Россией существуют испокон веков, и наши азербайджанские бренды очень заинтересованы в рынках России, — отметила она.

Одной из главных тем «КазаньФорума» стало партнерское финансирование и результаты применения 417-ФЗ. Предварительные итоги в рамках выездной редакции озвучил Искандер Исхаков, директор Центра исламского банкинга Ак Барс Банка:

— Главный итог — что такой закон вообще появился и на нас обратили внимание. Считаем, что предстоит еще много работы, в том числе по доработке ФЗ.

Он обратил внимание, что здесь интересы у россиян такие же, как на традиционном рынке, — люди активно интересуются исламскими кредитами и есть прослойка, которой интересно размещать свои средства с целью получения дохода.

В последние четыре года российский бизнес работает в условиях беспрецедентных санкций. Максимально болезненными оказались ограничения в отношении банков и компаний-агентов, заявила Валентина Хромова, руководитель Департамента санкционного комплаенса в «Точка Банке».

— Мы преодолели эту проблему, на сегодняшний день у нас сформирован альтернативный механизм расчетов. Он внедрен, он работает, и все крупные игроки на рынке обзавелись всем пулом возможностей для обеспечения своих клиентов. С точки зрения того, есть ли жизнь после SWIFT, — безусловно, есть, — подчеркнула спикер.

Все участники дискуссии «Расширяя горизонты сотрудничества женщин-предпринимателей ОИС с женщинами международных организаций БРИКС, АСЕАН, и ШОС» в рамках трека «Женский взгляд» подтвердили, что необходимо создание единой платформы «под зонтиком» БРИКС — АСЕАН, и проговорили, какие проекты могут стать ориентиром. Об этом рассказала Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса БРИКС. В его программах участвуют 5 000 женщин, которые запустили свои проекты.

— Например, в рамках конкурса женских стартапов женщина-победительница из Казахстана получила награду и смогла найти инвестора, — привела пример Анна Нестерова.

Совсем недавно в России утвердили перспективный план национальной стандартизации в сфере халяль, куда включили девять пунктов — они касаются производства, туризма, логистики, здравоохранения и так далее. «Это действительно экосистема халяль», — подчеркнул Максим Протасов, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

— Сегодня важный день для страны — центр компетенций и орган по сертификации «Роскачество — Халяль» вручил сотый сертификат халяль, внесенный в федеральный реестр Росаккредитации. Его получил крупный производитель мороженого из Москвы, который ориентируется на локальный и внешний рынки, — отметил Максим Протасов.





Реклама. АО «ТАИФ-НК»



Официальный партнер: