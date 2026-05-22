В условиях сокращающейся сетки прямых зарубежных рейсов татарстанцы нацелились на Южную Корею и Японию

При этом большая часть бронирований жителей республики приходится на Россию

Для массового туризма из России в июне на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран. «Для сравнения, даже в СССР во времена «железного занавеса» зарубежная маршрутная сеть была намного шире», — бьют тревогу в Ассоциации туроператоров (АТОР). Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе OneTwoTrip, желающие отдохнуть за рубежом татарстанцы этим летом собираются в Южную Корею, Турцию и Японию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Этим летом без пересадок россияне смогут улететь в 31—32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании, и в три раза — чем в СССР во время «железного занавеса», сообщила недавно аналитическая служба АТОР.

— Зимой 2025—2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, подсчитала аналитическая служба АТОР. Но к июню часть направлений исчезли из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом, — говорится в сообщении.

Прямыми рейсами из России будут летать в следующие страны: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, на Мальдивы, в Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию. Кроме того, возможно восстановление перелетов без пересадок в Саудовскую Аравию.

При этом организованным туристам интересны не все из названных направлений. С марта невозможны продажи пакетных туров в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Афганистан и Ирак «и ранее не пользовались популярностью».

— То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран. Для сравнения, даже в СССР во времена «железного занавеса» зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов «Аэрофлот» обслуживал около 80—90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран. И надо понимать, что часть нынешних зарубежных направлений на тот момент считались внутренними, — говорят в АТОР.



Татарстанцы летят в Южную Корею, Турцию и Японию

Где в этих условиях планируют отдыхать татарстанцы? В списке популярных заграничных локаций — Южная Корея (19%), Турция (15%), Япония (13%), Армения (7%) и Казахстан (6%), сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Пока нельзя сказать, что жители Татарстана путешествуют активнее — объем их заказов остается на уровне прошлого года. Билет в одну сторону на одного обходится в среднем в 29 тыс. рублей — в прошлом году стоимость составляла 27,8 тыс. рублей.

При этом большая часть авиабронирований из Татарстана — 64% — летом приходится на Россию. В топе внутренних направлений: Санкт-Петербург (30%), Москва (15%), Сочи (14%), Горно-Алтайск (6%) и Краснодар (3%). Средняя стоимость перелета внутри страны на одного человека в одну сторону летом составляет 10 тыс. рублей (годом ранее — 9,3 тыс. рублей).



OneTwoTrip: каждый третий гость Татарстана выбирает 4-звездочный отель

В Татарстане планируют отдыхать жители Санкт-Петербурга (28%), Москвы (22%) и Сочи (8%). По сравнению с прошлым годом спрос на размещение в городах республики за год не сократился.

Почти каждый третий гость — 31% — выбирает отели категории «четыре звезды». Еще 29% туристов предпочитают объекты размещения без звезд: апартаменты, базы отдыха и прочие. Средняя стоимость бронирования на лето 2026–го составляет 10,6 тыс. рублей за ночь (9,6 тыс. рублей в прошлом году), говорит Елена Шелехова.

По итогам 2025 года Казань заняла третье место среди самых популярных направлений для поездок по России по числу бронирований на Авито Путешествиях, сообщили нашему изданию в пресс-службе платформы. По ее данным, почти половина гостей — 47% — выбирают посуточную аренду квартир и домов.

— В то же время 35% обычно останавливаются в отелях, а еще 9% — в хостелах. Такая высокая популярность частного сектора прежде всего обусловлена экономической выгодой для путешествующих большой компанией или с семей, поскольку аренда целого объекта часто обходится дешевле нескольких гостиничных номеров, — объяснили в Авито Путешествиях.

Средняя стоимость посуточной аренды в Казани в январе — мае составила 4 тыс. рублей за ночь. По уровню цен город занимает первое место среди регионов в ПФО.

Татарстан в целом вошел в топ бронирований квартир на июньские праздники. Средняя стоимость бронирования посуточной квартиры в республике — 6 тыс. рублей, загородного жилья — 16,8 тыс. рублей.

