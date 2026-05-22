В Казани перекроют улицы на время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ
В Казани перекроют некоторые улицы на время проведения заседания совета министров иностранных дел ОДКБ. Временные ограничения введут с 22:00 9 июня до 20:00 10 июня.
Перекрытия возможны по следующим адресам:
- по улице Пушкина, на отрезке от Карла Маркса до Большой Красной;
- на участке муниципальной парковки на улице Карла Маркса;
- от улицы Театральной до Пушкина;
- по улице Хади Такташа, на участке от Нурсултана Назарбаева до Туфана Миннуллина, со стороны театра имени Камала (9 июня с 06.00 мск до 22.00 мск).
Данные ограничения также касаются электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
На неделе в Татарстане создали оргкомитет по проведению в Казани заседания глав МИД ОДКБ. С 1 января функции председателя в ОДКБ перешли к России.
