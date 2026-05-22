Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани перекроют улицы на время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ

09:19, 22.05.2026

Ограничения будут действовать с 22:00 9 июня до 20:00 10 июня

В Казани перекроют улицы на время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ
Фото: Динар Фатыхов

В Казани перекроют некоторые улицы на время проведения заседания совета министров иностранных дел ОДКБ. Временные ограничения введут с 22:00 9 июня до 20:00 10 июня.

Перекрытия возможны по следующим адресам:

  • по улице Пушкина, на отрезке от Карла Маркса до Большой Красной;
  • на участке муниципальной парковки на улице Карла Маркса;
  • от улицы Театральной до Пушкина;
  • по улице Хади Такташа, на участке от Нурсултана Назарбаева до Туфана Миннуллина, со стороны театра имени Камала (9 июня с 06.00 мск до 22.00 мск).
Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Данные ограничения также касаются электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

На неделе в Татарстане создали оргкомитет по проведению в Казани заседания глав МИД ОДКБ. С 1 января функции председателя в ОДКБ перешли к России.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоАвто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также