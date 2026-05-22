В Казани перекроют улицы на время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ

В Казани перекроют некоторые улицы на время проведения заседания совета министров иностранных дел ОДКБ. Временные ограничения введут с 22:00 9 июня до 20:00 10 июня.

Перекрытия возможны по следующим адресам:

по улице Пушкина, на отрезке от Карла Маркса до Большой Красной;

на участке муниципальной парковки на улице Карла Маркса;

от улицы Театральной до Пушкина;

по улице Хади Такташа, на участке от Нурсултана Назарбаева до Туфана Миннуллина, со стороны театра имени Камала (9 июня с 06.00 мск до 22.00 мск).

Данные ограничения также касаются электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

На неделе в Татарстане создали оргкомитет по проведению в Казани заседания глав МИД ОДКБ. С 1 января функции председателя в ОДКБ перешли к России.

