Бизнес-обзор: «сапфировый» завод в Челнах продают за 3,2 млрд, перевозчик банкротит РБР 16

Глава «Ипотечного агентства РТ» Андрей Симаков уступил кресло сыну

В Набережных Челнах выставили на торги закрывшийся завод «Кама Кристалл Технолоджи» — некогда амбициозный проект по выпуску синтетических сапфиров пустят с молотка за 3,2 млрд рублей. Московский перевозчик «Форсаж» добивается банкротства крупного дорожника из автограда, компании «РБР 16» Тагира Сунгатуллина. Бессменный руководитель АО «Ипотечное агентство РТ» Андрей Симаков доверил управление сыну, подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

«Сапфировый» завод в Челнах пустят с молотка

Обанкротившийся завод по производству синтетических сапфиров «Кама Кристалл Технолоджи» в Набережных Челнах выставлен на продажу за 3,2 млрд рублей. Торги пройдут в формате открытого аукциона 7 июля, заявки принимают со следующей недели. Задаток для участия — 157,5 млн.

Покупателю предлагается приобрести пять земельных участков, 11 зданий и три сооружения по адресу: Производственный проезд, д. 38, то есть весь имущественный комплекс предприятия в автограде. Странно, что единым лотом с заводскими корпусами продаются автомобиль Hyundai H‑1 2.4AT Comfort и товарно‑материальные ценности (движимое имущество). Земля, здания и сооружения находятся в залоге у ЗАО «МЭКТ».

Завод «Кама Кристалл Технолоджи» (ККТ), бенефициаром которого называют главу «Сетевой компании» Ильшата Фардиева, был основан в апреле 2010 года. Предприятие специализировалось на производстве искусственных сапфиров для электронной, оптоэлектронной, авиационной и других отраслей. Объем инвестиций в проект превысил 5 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд кредитных средств от ВЭБ. Компания стремилась в мировые лидеры на рынке синтетического сапфира, среди ее клиентов была Apple, заказывавшая сапфировые кнопки для iPhone.

Однако цена реализации продукции оставалась низкой, и при высокой себестоимости производства это привело компанию к убыткам. Ситуацию усугубил пожар, из‑за которого часть агрегатов для выращивания сапфиров вышли из строя. Затем резко упали цены на сапфиры на мировом рынке. Предприятие так и не стало рентабельным, к 2023 году размер убытков превысил 300 млн рублей, на заводе сильно сократили штат. В итоге через год его объявили банкротом из-за долга перед «Ижмашавто» в 64 млн. В реестр кредиторов также вошли ЗАО «МЭКТ» (579,5 млн) и ООО «Агросила-Коммерция» (41,7 млн).

РБР 16 банкротит контрагент из Москвы

Московский перевозчик «Форсаж» собирается обратиться в суд с заявлением о признании финансово несостоятельной компании «РБР 16» — ведущего дорожного предприятия республики, которое принадлежит депутату горсовета автограда Тагиру Сунгатуллину. Столичная фирма уведомила о своем намерении, как того требует закон о банкротстве, по данным кредитора, у РБР 16 есть соответствующие признаки.

История компании связана с началом строительства КАМАЗа в 1975 году — в тот же год было создано Управление строительства дорог КамГЭСэнергостроя. Предприятие строило дороги и благоустраивало жилые районы автограда, численность его сотрудников на тот момент достигала 2 тысяч человек. Сама компания «РБР 16» была зарегистрирована в 2014 году. Сегодня это крупный строительный холдинг Закамья, который строит автодороги и мосты. В его структуру входит RBR Group, отвечающая за коммерческие и финансовые функции, и RBR 16 — производственное подразделение, непосредственно выполняющее работы.

Выручка предприятия в прошлом году резко снизилась почти с 10 млрд до 3,9 млрд рублей (-61%), чистая прибыль составила 82 млн. За два года исковая нагрузка предприятия существенно возросла: оно выступает ответчиком по четырем десяткам дел с общей суммой требований свыше 600 млн рублей.

Смена власти в «Ипотечном агентстве РТ»

В понедельник в «Ипотечном агентстве РТ» произошла смена руководства. Прежний гендиректор — экс-депутат Госсовета РТ и девелопер Андрей Симаков покинул пост руководителя компании, его место занял сын Дмитрий Симаков. Эта перестановка завершает многолетний этап руководства Андрея Симакова: он бессменно руководил агентством последние 23 года.

Предприниматель реализовал в Казани проекты: экопарк «Дубрава», коттеджный поселок «Загородный клуб» и другие. В свое время Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ создавали по решению правительства республики для повышения доступности жилья и развития рынка ипотеки. Бизнесмен руководил АИЖК РТ до февраля 2019-го. В том же году оно потерпело крах из-за долга по кредиту в «Интехбанке», который взыскивал с компаний бизнесмена около 1 млрд рублей.

Выручка «Ипотечного агентства РТ» в прошлом году снизилась до 26 млн, общество понесло убытки в размере около 2 млн рублей. Сын девелопера ранее руководил тремя казанскими фирмами «Адамант», «ИАРТ ипотека» и «Тридом» — последняя ликвидирована.

Резиденты центра БПЛА и 10 инвестпроектов за 80 млрд рублей

К другим новостям из жизни бизнеса и экономики Татарстана, о которых «Реальное время» рассказывало на этой неделе. В Казани стали известны потенциальные резиденты возводимого в Авиастрое центра беспилотников — участниками проекта за 1,8 млрд рублей могут стать компании «Тулпар Техник», «Альтрикс», НПП «Рисал-Инжиниринг» и «Прикладная робототехника». На площадке, в частности, организуют серийный выпуск самого мощного агродрона в мире — БАС ИД-100А, «небесного трактора».

Казань сейчас в активной фазе строительства: ввод жилья идет с опережением, но запас прочности у строителей исчерпан, предупредил о новых рисках в отрасли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Реализуются инфраструктурные и промышленные проекты, реконструируются исторические здания и бывшие долгострои, что не всегда проходит гладко. Подробнее о ключевых стройках татарстанской столицы — в нашем материале.

В четверг раис республики Рустам Минниханов одобрил 10 новых инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 80 млрд рублей в ходе заседания Инвестиционного совета Татарстана в Доме правительства. В топ-лист новинок вошли 35-этажный гостиничный комплекс «Челны Тауэр» за 3,9 млрд рублей, промышленный парк «Тургай» площадью 47 га в Лаишевском районе, промпарки по переработке молока и мяса в Сабах и Кукморе. И наконец-то, появился инвестор с проектом аутлета возле Международного аэропорта Казань. Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана не стала скрывать, что настроения инвесторов ухудшились из-за повышения налоговой нагрузки. «Не стала бы говорить, что это препятствие. Для них это своего рода бизнес-путешествие, в котором повстречались люди, которые буквально на ходу могут менять законы и правила», — философски заметила Талия Минуллина.