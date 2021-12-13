Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сформировавшиеся пары выглядят следующим образом:
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
- «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
- «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
- «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
- «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
- «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
- «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Первые матчи пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
Диана ЖиленковаСпортФутбол
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