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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

14:57, 13.12.2021
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: pixabay.com

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сформировавшиеся пары выглядят следующим образом:

  • «Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
  • «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
  • «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
  • «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Фото: pixabay.com

Первые матчи пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Диана Жиленкова
СпортФутбол

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