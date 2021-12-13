Российские банки ожидают повышения ключевой ставки до 8,5% — много это или мало?

Крупнейшие банки ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 1 п.п. — с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщается в консенсус-прогнозе.

Так, по словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, рост цен происходит в том числе из-за частично закрытого авиасообщения c Европой — а это означает большие расходы внутри страны.

— Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, — считает он.

Фото cbr.ru

При этом рост ставок в экономике приносит свои плоды — замедляется потребкредитование, а граждане наращивают свои сбережения на депозитах, сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

22 октября Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд — до 7,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря.

Фото: Максим Платонов

Ключевая ставка в 8,5% — это:

Последний раз аналогичная ключевая ставка была установлена 18 сентября 2017 года , после чего она начала снижаться. Еще такая же ставка действовала с 24 февраля по 29 марта 2010 года .

, после чего она начала снижаться. Еще такая же ставка действовала . На 0,5 п.п. больше, чем 10 лет назад — 26 декабря 2011 года ЦБ установил ключевую ставку в 8%.

— 26 декабря 2011 года ЦБ установил ключевую ставку в 8%. В два раза больше ключевой ставки, установленной 27 июля 2020 года, — она составляла 4,25%, что является историческим минимумом.

— она составляла 4,25%, что является историческим минимумом. Меньше ставки на Украине на 0,5 п.п. — несколько дней назад НБУ повысил учетную ставку до 9% для сдерживания инфляции.

— несколько дней назад НБУ повысил учетную ставку до 9% для сдерживания инфляции. В 34 раза больше ставки в США — на начало ноября она составляла 0,25%. Следующее заседание по ней Федеральная резервная система (ФРС) Штатов, выполняющая функции центрального банка, проведет 15 декабря. Отметим, что аналогичная ставка в 0,25% установлена в Канаде.

— на начало ноября она составляла 0,25%. Следующее заседание по ней Федеральная резервная система (ФРС) Штатов, выполняющая функции центрального банка, проведет 15 декабря. Отметим, что аналогичная ставка в 0,25% установлена в Канаде. В два раза меньше ключевой ставки, установленной Центробанком России в декабре 2014-го, — она была на рекордном уровне в 17% и продержалась до 2015-го.

— она была на рекордном уровне в 17% и продержалась до 2015-го. В 85 раз больше процентной ставки в Австралии, Японии и Великобритании — в этих странах на сегодняшний день она составляет по 0,1%.

— в этих странах на сегодняшний день она составляет по 0,1%. Более чем в два раза выше, чем ставка в Китае и Индии — 3,85% и 4% соответственно.

Дарья Пинегина