Крупнейшая международная выставка сотрудничества России и исламского мира завершила работу в Казани

В прошлом году ее посетили 20 тысяч человек, 2026-й обещает побить прошлогодний рекорд

54 стенда, 30 тысяч квадратных метров, 18 российских регионов-участников и 12 стран-экспонентов. В «Казань Экспо» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» открылась Международная выставка сотрудничества России и стран исламского мира. Это крупнейшая в стране выставочная площадка для выстраивания конструктивного диалога между представителями власти, международного и российского бизнеса. Подробности — в материале «Реального времени».

Приветствие Путина: «Уверен, форум откроет новые горизонты»

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» бьет рекорды — зарегистрированы представители 103 стран — против 96 в 2025 году. Событие не осталось незамеченным среди первых лиц государства. На официальном сайте «КазаньФорума» участников и гостей мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин.

— В эти дни в Казани собрались российские и зарубежные политики и общественные деятели, ученые и богословы, бизнесмены и эксперты. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами, в основе которого — общие ценности, уважение к культурно-цивилизационному многообразию, настрой на диалог и партнерство ради стабильного и успешного будущего. В нашей стране веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. И символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан — динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия.

— Ислам — это одна из мировых, широко распространенных в России религий, его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики, науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, — отметил в своем обращении Владимир Путин.

3 дня — 149 деловых сессий

Программа «Казань Форума» впечатляет: 3 дня — 149 деловых сессий и более 20 тематических треков. Ключевое событие — Международная выставка сотрудничества России и стран исламского мира. Если в цифрах, то это 30 тысяч квадратных метров, 18 российских регионов-участников, 40 центров сертификации халяль-продукции, 12 стран-экспонентов и 54 стенда.

Экспозиция традиционно объединяет страны Организации исламского сотрудничества, регионы России, ведущие отечественные и зарубежные компании.

На официальном открытии международную выставку осмотрели заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина рассказала о международном сотрудничестве Татарстана с исламскими странами.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина рассказала о международном сотрудничестве Татарстана с исламскими странами, отметив, что товарооборот республики с ними увеличился и составляет более 50% внешней торговли.

Далее прошла презентация стенда Москвы — Digital Moscow. Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин и другие гости также посетили экспозиции Омана, Турецкой Республики. На стенде Туркменистана были представлены национальные ковры ручной работы и другая продукция.

После этого официальные лица посетили экспозиции Кировской области, Пензенской области, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Мордовия. На стенде Академии наук РТ сообщили о текущих проектах академии, реализуемых как самостоятельно, так и в сотрудничестве с университетами и министерствами.

Нефтехимический потенциал

Развитие промышленной кооперации стало одной из центральных тем форума. В рамках выставки свои проекты и разработки представили крупнейшие республиканские компании. Стенд Группы ТАИФ объединил АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16» и ООО «ТАИФ-СМ». ГК ТАИФ также является организационным партнером выставки.

«ТАИФ-НК» сегодня входит в топ-20 самых технологичных НПЗ в мире. Технологическая эффективность компании подтверждается высоким уровнем индекса Нельсона, который на сегодняшний день составляет 12,8. За время своего существования компания добилась значительного прогресса, увеличив коэффициент извлечения светлых нефтепродуктов с 36% до 94%.

Предприятие продолжает это направление и стремится увеличить показатель до 98%. Кроме того, степень извлечения серы из нефти достигла 94,5%, что также является одним из лучших результатов. В прошлом году компания запустила установку для переработки концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона, что позволило углубить переработку нефти. Установка изготовлена в основном из отечественного оборудования и производит сырье, востребованное в черной и цветной металлургии. Также было освоено производство удобрения — сернистого бентонита.

Активная научно-прикладная работа специалистов нефтеперерабатывающего комплекса в сотрудничестве с экспертами АО «ТАИФ» привела к открытию собственного Научно-исследовательского центра. Здесь будут испытывать технологии переработки различных видов тяжелого сырья на пилотных лабораторных установках, что позволит наработать базу данных по влиянию качественных характеристик нефтяных остатков на эффективность и конверсию тяжелого нефтяного сырья в ценные светлые нефтепродукты. Общая сметная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей.

— Это поможет продолжать исследования технологий глубокой переработки тяжелых остатков, разработку новых рецептур и катализаторов, а также расширение сырьевой базы. Кроме того, центр будет играть важную роль в подготовке специалистов-технологов для производств. Открытие НИЦ обеспечит более тесное сотрудничество одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны с ведущими научными учреждениями, университетами и исследовательскими центрами. Это позволит не только привлекать лучшие умы, но и обмениваться опытом, а значит, ускорить научные исследования и их внедрение в производственную практику, — рассказал о целях и задачах НИЦ генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

В конце мая на базе НИЦ пройдет первая научно-практическая конференция «Современные методы эффективной нефтепереработки». Мероприятие объединит экспертов и студентов для обмена знаниями и обсуждения проблем нефтепереработки и эффективных путей их решения.

Еще один стенд развернуло ООО «ТАИФ-СМ». Компания выпускает порядка 700 наименований масел и смазок во всех сегментах и для любых условий эксплуатации. Усовершенствованная техническая и технологическая база Завода синтетических масел (бренд Taif Lubricants), а также собственная научно-исследовательская платформа позволили создать в Нижнекамске инновационное производство, продукция которого не уступает, а в чем-то и превосходит зарубежные аналоги.

— Здесь достаточно много компаний, которые представляют для нас интерес. Мы постоянно держим руку на пульсе научно‑технического прогресса и поддерживаем открытый диалог как с коллегами, так и с производителями оборудования. Кроме того, здесь есть представители стран, которые интересны нам с точки зрения поставки запасных частей, оборудования. Международная кооперация является неотъемлемой частью нашей стратегии развития, — объясняет присутствие компании на форуме генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

За время работы выставки представители АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16» и ООО «ТАИФ-СМ» провели несколько встреч с делегациями из ближнего и дальнего зарубежья. Стороны заинтересовались возможным сотрудничеством и обменялись контактами для более детального разговора.

Страны строят пути свободной торговли

Вопросы взаимодействия в области нефтехимической промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и высоких технологий активно обсуждали и за пределами выставки. Первый зампред правительства России Денис Мантуров и министр — координатор по вопросам экономики Республики Индонезия Аирлангга Хартарто на полях форума провели 14-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Приоритетное внимание уделено экономической повестке. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем в два раза и по итогам 2025 года приблизился к 5 млрд долларов.

— Дополнительным фактором наращивания и диверсификации товарооборота должно стать подписанное в конце прошлого года Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Рассчитываем, что до конца года всеми сторонами будут завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу. Улучшение условий взаимного доступа товаров на рынки должно сопровождаться расширением прямых контактов между нашими предпринимателями, — сказал Денис Мантуров.



Многие участники форума говорили о необходимости обеспечения устойчивых взаиморасчетов, а также обсуждали вопросы IT-интеграции. Татарстан готов быть площадкой, на которой страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут развивать сотрудничество в IT-сфере. Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов.



— Мы видим растущий интерес со стороны стран исламского мира, Ближнего Востока, Африки, стран АСЕАН к выстраиванию собственного цифрового суверенитета и, соответственно, к технологическим решениям России и, в частности, Татарстана. В этом году мы впервые запустили такую повестку, что Татарстан может быть центром и хабом с точки зрения IT-сотрудничества для стран Организации исламского сотрудничества. Именно для этого мы запустили программу для всей России по выходу на страны ОИС, — рассказал он.

Замглавы Минцифры Татарстана отметил, что страны исламского мира заинтересованы не только в импорте и аренде программного обеспечения, но и в совместной разработке технологий. Например, в Катаре, где Татарстан учредил ИТ-хаб, в партнерстве реализуется решение по оцифровке скачек.



Руководитель отдела ИИ Talal Abu-Ghazaleh Global Digital (TAG.Global) (Иордания) Халед Хадер заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном и Россией в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Также есть заинтересованность в совместных образовательных программах.



— Нам нужно обратить внимание на цифровой суверенитет. Особенно это касается арабских стран, так как в последнее время мы арендуем программное обеспечение. Мы хотели бы рассмотреть сотрудничество в создании этого независимого программного обеспечения. От этого могут выиграть обе стороны, — рассказал Халед Хадер.



Министр экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжира Нуреддин Уадах сообщил, что его стране интересна экспертиза Татарстана и России в сфере кибербезопасности и цифровых решений. Кибербезопасность, отметил он, на сегодня является ключевым вопросом, поэтому Алжир заинтересован в сотрудничестве в этой сфере.



— Мы рассматриваем сотрудничество в сфере IT, так как у нас достаточно молодое и образованное население. Это сотрудничество может быть очень эффективным и выигрышным для обеих сторон: и для Алжира, и для России. Алжир на сегодня является «воротами» в Африку, которая может предоставить России большие возможности для сотрудничества в сфере бизнеса, — рассказал Нуреддин Уадах.

Впереди еще два дня интересных дискуссий и обсуждений. Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» продолжит свою работу до 17 мая. В программе заявлены десятки мероприятий, среди них Международная выставка недвижимости International Property Market 2026, заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир, XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» и другие.