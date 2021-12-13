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УЕФА провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

17:32, 13.12.2021
УЕФА провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: twitter.com

УЕФА провел повторную жеребьевку матчей плей-офф финала Лиги чемпионов. Результат опубликован в Twitter организации.

Результаты первой жеребьевки аннулировали.

Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин, определяя соперника испанского «Вильярреала», вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед». Однако команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с «Манчестер Юнайтед» не поместили в корзину с возможными соперниками «Атлетико». После жеребьевки мадридский клуб подал протест на ее итоги, в результате ее провели вновь.

Напомним, первые матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Татьяна Леухина
СпортФутбол

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