В Минобороны Украины заявили, что Россия якобы продолжает нагнетать ситуацию на границе двух стран

В Минобороны Украины сообщили, что Россия якобы продолжает нагнетать ситуацию на границе двух государств. Ситуация вокруг границ Украины остается сложной.

«Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства», — передает слова замглавы ведомства Анны Маляр ТАСС.

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Она рассказала, что такими действиями РФ якобы оказывает давление на украинские власти, а также власти других государств для принуждения к диалогу по «неудобным» вопросам.

Недавно президент России Владимир Путин счел провокационным вопрос о нападении России на Украину. По его словам, страна ведет миролюбивую внешнюю политику. О том, что РФ никогда ни на кого не собиралась нападать, уже ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Диана Жиленкова