Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Фото: Максим Платонов (архив)

Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Предложение снять законопроект с рассмотрения поступило от Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. «Единогласно поддержали это предложение», — написал Володин в своем telegram-канале.

По его словам, при обсуждении вопроса о введении QR-кодов на общественном транспорте исходили из слов президента России Владимира Путина о том, что «опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы».

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что законопроект планируется снять с рассмотрения, Володин анонсировал сегодня в своем telegram-канале. При этом СМИ со ссылкой на Минтранс РФ сообщали, что ведомство продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте.



Тем временем в общественном транспорта Татарстана продолжает действовать система QR-кодов. С 22 ноября проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах возможен только при предъявлении QR-кода.

Татьяна Демина