В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших, которые, предположительно, отравились хлоркой в бассейне

После инцидента в бассейне в казанском поселке Кульсеитово девять человек обратились в медучреждения с признаками ингаляционного отравления хлором. Об этом «Реальному времени» сообщили в региональном Минздраве.

Как уточнили в ведомстве, три человека находятся на обследовании в казанской больнице №7, еще три человека отказались от госпитализации. Остальные находятся в ДРКБ МЗ РТ. На данный момент у всех наблюдается состояние средней степени тяжести.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в соцсетях появилась информация об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне, расположенном в казанском поселке Кульсеитово. Проверку организовала казанская прокуратура. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Если на то будут основания, ведомство примет меры реагирования.

Диана Жиленкова