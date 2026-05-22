В «белые списки» Минцифры планируют включить все российские банки
Также прорабатываются варианты решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях отключения интернета
Все российские банки планируют включить в «белые списки» Минцифры, чтобы у жителей страны всегда был к ним доступ. Сейчас тема обсуждается совместно с операторами связи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.
Также стороны прорабатывают варианты решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях отключения интернета.
Банки будут добавляться в «белые списки» поэтапно, подчеркнула Набиуллина.
Ранее о необходимости включения туристических компаний в перечень разрешенных интернет-сервисов к Минцифре обратилась Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».