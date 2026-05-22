Дело против сына главного полицейского Заинска выросло на 3 млн рублей

По новому эпизоду коммерческого подкупа также арестован один из руководителей АО «Заинский сахар»

Отставкой начальника Заинского райотдела полиции может обернуться расследование дела против его сына — начальника цеха АО «Заинский сахар» Артура Камалюкова. Накануне суд продлил его срок в СИЗО по делу о подкупе 300 тысяч рублей, но на заседании стало известно — против Камалюкова и его руководителя возбудили новый эпизод коммерческой «взятки» — на 3 млн рублей, сообщают источники «Реального времени».

Новое дело о коррупции в Заинском межрайонном отделе Следкома по РТ возбудили еще 8 мая. И на прошлой неделе в наручниках оказался Ринат Калимуллин, руководитель по транспорту, складскому хозяйству и заготовке сырья АО «Заинский сахар». Как отмечают источники «Реального времени», его задержали сотрудники УФСБ по Татарстану.

По версии силовиков, Ринат Калимуллин в сговоре с подчиненным Артуром Камалюковым склонили представителя поставщика транспортных услуг к регулярным выплатам «за покровительство и попустительство» при исполнении договора с АО о перевозке известняка, используемого при производстве сахара. Общий размер коммерческой «взятки» с ноября 2024 по 2025 год следствие оценивает в сумму 3 млн 10 тысяч рублей.

Калимуллину предъявили обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере) и 15 мая избрали самую суровую меру пресечения. Вину он отрицает. Информацию об аресте Калимуллина до 8 июля сего года подтвердили в пресс-службе Заинского горсуда, а также уточнили — 21 мая суд удовлетворил ходатайство СК о продлении такой же меры пресечения в отношении Камалюкова до 24 июля.

Напомним, начальник транспортного цеха «Заинского сахара» Камалюков-младший был водворен в СИЗО в марте — по подозрению в получении незаконных вознаграждений на сумму не менее 300 тысяч рублей от семейной пары предпринимателей, которые несколько лет оказывали сахарному заводу услуги по перевозке жома свеклы. Вину отрицал.

На данный момент Камалюкова обвиняют по эпизоду подкупа на 300 тысяч и подозревают по новому, на 3 млн рублей. Как отмечает один из источников, по второму эпизоду он пока не допрошен. А в Заинске поговаривают о возможной отставке полковника Олега Камалюкова. Ранее он занимал руководящие должности в отделах полиции Сармановского и Елабужского районов, а в феврале 2025-го был назначен начальником Заинского отдела МВД.