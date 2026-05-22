В Татарстане на 6 млн рублей закупят бланки аттестатов для выпускников
Всего планируется закупить 30 190 бланков
В Татарстане закупят бланки аттестатов для выпускников на сумму свыше 6 млн рублей. Заказчиком закупки выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Всего планируется закупить 30 190 бланков для аттестатов об основном (после 9 классов) и среднем общем (после 11 классов) образовании. Начальная цена контракта составила 6 177 829 рублей. Цена одного бланка аттестата оценена в сумму около 316 рублей, приложения — около 92 рублей.
Закупка проводится с целью обеспечения республиканских школ необходимыми документами, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.
