В Татарстане на 6 млн рублей закупят бланки аттестатов для выпускников

11:33, 22.05.2026

Всего планируется закупить 30 190 бланков

В Татарстане закупят бланки аттестатов для выпускников на сумму свыше 6 млн рублей. Заказчиком закупки выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Всего планируется закупить 30 190 бланков для аттестатов об основном (после 9 классов) и среднем общем (после 11 классов) образовании. Начальная цена контракта составила 6 177 829 рублей. Цена одного бланка аттестата оценена в сумму около 316 рублей, приложения — около 92 рублей.

Закупка проводится с целью обеспечения республиканских школ необходимыми документами, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.

Напомним, ранее стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в российских школах.

Зульфат Шафигуллин

ЭкономикаОбществоОбразование Татарстан

