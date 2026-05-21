РЖД ввели новый маршрут через Казань для туристических поездов на 2027 год

Отныне путешествия турпоездами охватят 54 субъекта России

«Российские железные дороги» (РЖД) ввели новый маршрут через Казань для туристических поездов на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В график туристических поездов на 2027 год и первый квартал 2028 года добавлено 11 новых маршрутов. Отныне путешествия турпоездами охватят 54 субъекта России. Всего количество таких поездов увеличилось до 131 единицы.

С 2027 года РЖД добавили Удмуртию (Ижевск) и Тверскую область (Ржев, Торжок, Калязин), а также населенные пункты Шуя, Щекино и Углич.

Через столицу Татарстана пройдет новый маршрут «Три столицы» Москва — Казань — Ижевск — Москва.

По итогам 2025 года Казань заняла 3-е место среди самых популярных направлений для поездок по России по числу бронирований на Авито Путешествиях.

