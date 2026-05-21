РЖД ввели новый маршрут через Казань для туристических поездов на 2027 год

14:56, 21.05.2026

Отныне путешествия турпоездами охватят 54 субъекта России

«Российские железные дороги» (РЖД) ввели новый маршрут через Казань для туристических поездов на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В график туристических поездов на 2027 год и первый квартал 2028 года добавлено 11 новых маршрутов. Отныне путешествия турпоездами охватят 54 субъекта России. Всего количество таких поездов увеличилось до 131 единицы.

С 2027 года РЖД добавили Удмуртию (Ижевск) и Тверскую область (Ржев, Торжок, Калязин), а также населенные пункты Шуя, Щекино и Углич.

Через столицу Татарстана пройдет новый маршрут «Три столицы» Москва — Казань — Ижевск — Москва.

По итогам 2025 года Казань заняла 3-е место среди самых популярных направлений для поездок по России по числу бронирований на Авито Путешествиях.

