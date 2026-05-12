Россияне продолжают выводить «наличку», самозанятым посчитали «нереальную» пенсию

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Минувшая неделя в России была праздничной, поэтому громких налоговых событий в стране не случилось. Однако интересных новостей из сферы налогов хватало. Сколько надо «жертвовать» Соцфонду для 50-тысячной пенсии и почему россияне продолжают уходить в «наличку» — читайте в материале «Реального времени».

Пенсия для самозанятых

Самозанятый способен выйти на заслуженный отдых с размером пенсии в 50 тысяч рублей. С таким заявлением на прошедшей неделе выступил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его расчетам, данная сумма наберется в случае, если на протяжении 30 лет перечислять в Социальный фонд максимальные добровольные взносы.



Для пенсии размером в 50,6 тыс. рублей необходимо каждый год делать «пожертвования» на сумму в 572 204 рубля в год. В таком случае у человека сформируется 261 балл индивидуального пенсионного коэффициента.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако слова эксперта уже успели высмеять сами самозанятые. По закону плательщики налога на профессиональный доход (НПД) имеют право зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год. За вычетом налогов и добровольных взносов для пенсии на жизнь у мелкого предпринимателя останется несерьезная для бизнеса сумма. При этом общий размер отчислений в Соцфонд за 30 лет превысит 17 млн рублей.

Кстати, при минимальных «пожертвованиях» за этот же срок «набежит» будущая пенсия в 14,4 тыс. рублей.

В ЦБ объяснили рост спроса на наличные деньги в России

Россияне стали чаще пользоваться наличными деньгами из-за налоговых изменений и временных перебоев с интернетом. К такому выводу пришли участники заседания совета директоров Банка России. В резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка приводятся данные, что спрос на «наличку» в стране вырос в марте и апреле. Эксперты ЦБ утверждают, что граждане стремятся иметь запас средств оплаты, которые не зависят от цифровых систем. При этом они подчеркивают: популярность наличных денег не создает инфляционных рисков.

Между тем тренд на «наличку» в России продолжает расти с прошлого года. И даже бьет рекорды. Так, по итогам 2025 года объем наличных денег на руках россиян превысил 17 трлн рублей, валюты — до $92 млрд.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В январе — феврале рост «налички» продолжился. В первый месяц 2026 года было выведено 1,6 трлн рублей. Эксперты это объяснили тратами россиян тринадцатой зарплаты и премий, полученных в конце декабря. Однако в феврале население продолжило выводить деньги из банков — еще «минус» 607 млрд рублей. Тогда в ЦБ все списали на интернет-сбои в регионах. Подобные объемы вывода наличности из банков в последний раз фиксировались в марте и сентябре 2022 года, когда началась СВО и объявлялась частичная мобилизация.

Вместе с тем в России продолжаются разговоры о дальнейшем ужесточении контроля безналичных расчетов населения. В марте — апреле власти страны обсуждали возможность усиления мониторинга переводов между физлицами. Сообщалось, что в таком случае под налоговый контроль может попасть около 10 млн россиян.

«Триллионы налогов» Илона Маска

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что за год заплатил в бюджет страны более $10 млрд налогов.

— Я заплатил более $10 млрд налогов за один год — больше, чем кто-либо в истории, — написал Маск в соцсетях.

Глава Tesla и SpaceX выплатил совокупный федеральный и региональный подоходный налог в размере 45% при реализации опционов на акции. Налоги миллиардер выплачивает в штате Калифорния. При этом Маск считает, что в общей сложности (с учетом наследственных дел) за свою жизнь его обложат налогами на сумму в триллионы долларов.

В своем сообщении Маск упомянул интересный случай из прошлого, когда сумма уплаченных им налогов оказалась настолько значительной, что вызвала технический сбой в компьютерной системе Налоговой службы США (IRS). Для обработки платежа пришлось модернизировать программное обеспечение ведомства из-за слишком большого объема данных.

Налоги маркетплейсов — в регионы

Маркетплейсы в России хотят заставить платить некоторую часть налогов в регионах своего присутствия. С такой инициативой выступил на неделе депутат Сергей Миронов. По его словам, компании, которые работают в регионах, но не имеют там активов, обязаны делиться налоговыми выплатами с местными бюджетами.

— Первое, что мы предлагаем, — обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ретейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах, — сказал Миронов РИА «Новости».

Реальное время / realnoevremya.ru

Вторая инициатива касается крупных компаний. Депутат предлагает мотивировать различными льготами организации, которые переводят головные офисы в регионы и малые города. Помимо пополнения местных бюджетов, это поможет остановить внутреннюю миграцию молодых людей в Москву и Санкт-Петербург, считает Миронов.