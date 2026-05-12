Россияне продолжают выводить «наличку», самозанятым посчитали «нереальную» пенсию
Обзор налоговых новостей прошедшей недели
Минувшая неделя в России была праздничной, поэтому громких налоговых событий в стране не случилось. Однако интересных новостей из сферы налогов хватало. Сколько надо «жертвовать» Соцфонду для 50-тысячной пенсии и почему россияне продолжают уходить в «наличку» — читайте в материале «Реального времени».
Пенсия для самозанятых
Самозанятый способен выйти на заслуженный отдых с размером пенсии в 50 тысяч рублей. С таким заявлением на прошедшей неделе выступил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его расчетам, данная сумма наберется в случае, если на протяжении 30 лет перечислять в Социальный фонд максимальные добровольные взносы.
Для пенсии размером в 50,6 тыс. рублей необходимо каждый год делать «пожертвования» на сумму в 572 204 рубля в год. В таком случае у человека сформируется 261 балл индивидуального пенсионного коэффициента.
Однако слова эксперта уже успели высмеять сами самозанятые. По закону плательщики налога на профессиональный доход (НПД) имеют право зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год. За вычетом налогов и добровольных взносов для пенсии на жизнь у мелкого предпринимателя останется несерьезная для бизнеса сумма. При этом общий размер отчислений в Соцфонд за 30 лет превысит 17 млн рублей.
Кстати, при минимальных «пожертвованиях» за этот же срок «набежит» будущая пенсия в 14,4 тыс. рублей.
В ЦБ объяснили рост спроса на наличные деньги в России
Россияне стали чаще пользоваться наличными деньгами из-за налоговых изменений и временных перебоев с интернетом. К такому выводу пришли участники заседания совета директоров Банка России. В резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка приводятся данные, что спрос на «наличку» в стране вырос в марте и апреле. Эксперты ЦБ утверждают, что граждане стремятся иметь запас средств оплаты, которые не зависят от цифровых систем. При этом они подчеркивают: популярность наличных денег не создает инфляционных рисков.
Между тем тренд на «наличку» в России продолжает расти с прошлого года. И даже бьет рекорды. Так, по итогам 2025 года объем наличных денег на руках россиян превысил 17 трлн рублей, валюты — до $92 млрд.
В январе — феврале рост «налички» продолжился. В первый месяц 2026 года было выведено 1,6 трлн рублей. Эксперты это объяснили тратами россиян тринадцатой зарплаты и премий, полученных в конце декабря. Однако в феврале население продолжило выводить деньги из банков — еще «минус» 607 млрд рублей. Тогда в ЦБ все списали на интернет-сбои в регионах. Подобные объемы вывода наличности из банков в последний раз фиксировались в марте и сентябре 2022 года, когда началась СВО и объявлялась частичная мобилизация.
Вместе с тем в России продолжаются разговоры о дальнейшем ужесточении контроля безналичных расчетов населения. В марте — апреле власти страны обсуждали возможность усиления мониторинга переводов между физлицами. Сообщалось, что в таком случае под налоговый контроль может попасть около 10 млн россиян.
«Триллионы налогов» Илона Маска
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что за год заплатил в бюджет страны более $10 млрд налогов.
— Я заплатил более $10 млрд налогов за один год — больше, чем кто-либо в истории, — написал Маск в соцсетях.
Глава Tesla и SpaceX выплатил совокупный федеральный и региональный подоходный налог в размере 45% при реализации опционов на акции. Налоги миллиардер выплачивает в штате Калифорния. При этом Маск считает, что в общей сложности (с учетом наследственных дел) за свою жизнь его обложат налогами на сумму в триллионы долларов.
В своем сообщении Маск упомянул интересный случай из прошлого, когда сумма уплаченных им налогов оказалась настолько значительной, что вызвала технический сбой в компьютерной системе Налоговой службы США (IRS). Для обработки платежа пришлось модернизировать программное обеспечение ведомства из-за слишком большого объема данных.
Налоги маркетплейсов — в регионы
Маркетплейсы в России хотят заставить платить некоторую часть налогов в регионах своего присутствия. С такой инициативой выступил на неделе депутат Сергей Миронов. По его словам, компании, которые работают в регионах, но не имеют там активов, обязаны делиться налоговыми выплатами с местными бюджетами.
— Первое, что мы предлагаем, — обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ретейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах, — сказал Миронов РИА «Новости».
Вторая инициатива касается крупных компаний. Депутат предлагает мотивировать различными льготами организации, которые переводят головные офисы в регионы и малые города. Помимо пополнения местных бюджетов, это поможет остановить внутреннюю миграцию молодых людей в Москву и Санкт-Петербург, считает Миронов.
