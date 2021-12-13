Неофициально переболевшие коронавирусом смогут получить сертификаты

Переболевшие коронавирусом без официально установленного диагноза также смогут получить сертификат. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Те, кто имеет положительные тесты после 1 января 2021 года и которым в медицинских учреждениях не был поставлен диагноз, смогут пройти анализы на наличие антител.

«При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», — сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах.

Тем, кто ПЦР-тесты не сдавал, но предполагает, что также перенес коронавирусную инфекцию, также будет предложено сдать анализ на антитела. Они смогут оформить сертификат сроком на полгода.

Фото: realnoevremya.ru

Также смогут получить сертификат о вакцинации россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса.



Ольга Шагиева