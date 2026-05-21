В Татарстане создали оргкомитет по проведению в Казани заседания глав МИД ОДКБ

В частности, в состав оргкомитета вошли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, его заместитель Шамиль Гафаров, глава Минпромторга Олег Коробченко

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке и проведению в Казани заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ доступен на официальном портале правовой информации республики.

Заседание пройдет 9—11 июня. В состав оргкомитета вошли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, его заместитель Шамиль Гафаров, глава Минпромторга Олег Коробченко, помощник премьер-министра по внешнеэкономической деятельности Назиль Насибуллин. Также в нем будут участвовать министр культуры Ирада Аюпова, министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов и др.

Напомним, о том, что заседание пройдет в Казани, стало известно в ноябре 2025 года. Эта новость прозвучала в Бишкеке, где сегодня замминистра иностранных дел Александр Панкин принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ под председательством Киргизии.

Галия Гарифуллина