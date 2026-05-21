Хедлайнером Дня рождения Иннополиса станет Найк Борзов
Также на празднике выступят группа «Стрио» и кружок хора иннополисян
Хедлайнером на дне рождения Иннополиса станет Найк Борзов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
Также на празднике выступят группа «Стрио» и кружок хора иннополисян. Впервые пройдет афтепати фестиваля — участие в нем примет диджей BubbleGum B.
Праздник пройдет 11 июня на площади Университета Иннополис.
Напомним, на VK Fest в Казани выступят Дима Масленников, Клава Кока и Feduk. Также для зрителей споют Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».