Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе на Курбан-байрам

Жителей республики ждет укороченная последняя неделя мая

Последняя рабочая неделя мая для жителей Татарстана будет укороченной в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

Указом раиса Рустама Минниханова татарстанцы будут отдыхать 27 мая — в день празднования Курбан-байрама. За день до этого, 26 мая, рабочее время сокращается на один час.

Праздничные изменения в рабочем календаре:

26 мая, вторник, — сокращенный на один час рабочий день;

27 мая, среда, — выходной.

Курбан-байрам в 2026 году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным.

Зульфат Шафигуллин