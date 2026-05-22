Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе на Курбан-байрам
Жителей республики ждет укороченная последняя неделя мая
Последняя рабочая неделя мая для жителей Татарстана будет укороченной в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.
Указом раиса Рустама Минниханова татарстанцы будут отдыхать 27 мая — в день празднования Курбан-байрама. За день до этого, 26 мая, рабочее время сокращается на один час.
Праздничные изменения в рабочем календаре:
- 26 мая, вторник, — сокращенный на один час рабочий день;
- 27 мая, среда, — выходной.
Курбан-байрам в 2026 году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. Главный мусульманский праздник в республике проводят всегда с размахом. Не станет исключением и год нынешний. Почему нисаб для курбана увеличился почти вдвое, во сколько состоится праздничный намаз и что ждет горожан на «Курбан-фесте» в Казани — читайте в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».