ГК «МИР ГРУПП» дала старт строительству крупного ФОК в Зеленодольске

Проект ФОК, построенного за частные инвестиции корпорации «МИР ГРУПП», был согласован на Инвестиционном совете раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «МИР ГРУПП»

Летом этого года Зеленодольску исполнится 94 года. За это время его облик изменился до неузнаваемости. Из заводского пригорода он преобразился в новый зеленый город республиканского значения с достойным уровнем жизни и рабочими местами. Такие быстрые темпы развития Зеленодольского района обусловлены и частными инвестициями, которые, помимо государственного участия, позволяют дать импульс развитию дополнительной инфраструктуры для отдыха и активной жизни. Одним из ярких примеров таких инвестиций является микрорайон «Зелёная долина»*. О реализации нового масштабного проекта под смелым слоганом «Живи, работай, отдыхай», спортивных объектах и парках, новом Преображенском соборе — в нашем материале.



Новое развитие Зеленодольска

Самый крупный по площади и численности населения город-спутник столицы Татарстана — «Большой Зеленодольск» растет на границе двух городов — Казани и Зеленодольска. Благодаря запущенному в 2024 году обновленному Горьковскому шоссе, соединяющему два города «зеленым коридором», время в пути на автомобиле из Зеленодольска до Казани составляет всего лишь 20 минут.

Общая площадь проекта по генплану составляет 9,8 тыс. га, из которых 1,7 тыс. га будет отведено под застройку. Ключевыми направлениями развития нового ядра станут промышленные производства, логистические центры, сельское хозяйство, машиностроение, а также освоение новых земель для развития жилой инфраструктуры и создания рабочих мест. Планируется, что к 2030 году на территории «Большого Зеленодольска» будет построено 5 млн м2 жилья. И если преимущественно развитие инфраструктуры идет из Казани в сторону Зеленодольска, то микрорайон «Зелёная долина» дал импульс развитию жилой и рекреационной застройки в самом городе.

Старт строительства первого частного ФОК

Старт строительства нового проекта масштабного развития территории «Зелёная долина» был дан 4 года назад. Микрорайон спроектирован в концепции города 10-минутной доступности в формате «Живи, работай, отдыхай». Живи — в новом микрорайоне «Зелёная долина», работай — в новых промышленных и логистических парках «Яшел Узэн», «Турбина» и т. д., расположенных в 10 минутах от микрорайона, отдыхай — в новых общественных пространствах, парках, глэмпингах.

Всего в состав проекта входят 17 домов для 6,5 тыс. человек, частный детский сад и центр развития «Уникум Ленд», магазин, торговый центр, фитнес-центр со спа, банный комплекс и большой одноименный парк. На сегодняшний день сданы шесть домов, в которых проживает более 1,4 тыс. человек, построены детский сад и центр развития, магазин «Магнит», а также первая очередь парка протяженностью 1,5 км.

Вчера в «Зелёной долине» был дан старт строительству первого в Зеленодольске физкультурно-оздоровительного центра, построенного за счет частных инвестиций корпорации «МИР ГРУПП».

Большая делегация гостей в составе главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева, заместителя министра спорта Республики Татарстан Ильдара Садриева и генерального директора корпорации «МИР ГРУПП» Тимура Егорова заложили капсулу с посланием для потомков и открыли начало большой стройки. Вместо стандартного камня — бокс с гирей и напутственные слова для гостей мероприятия.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, несомненно, станет не просто украшением Зеленодольска, но и новой точкой притяжения для горожан, в том числе для подрастающего поколения, — выступил на открытии Михаил Афанасьев. — Хочу поблагодарить Тимура Мир-Игоревича за любовь к родному городу, прилагаемые усилия к его развитию. Общедоступная инфраструктура в «теле» частных проектов дорогого стоит, это хороший пример для всех инвесторов. В добрый путь! Хәерле сәгатьтә!

Небо над будущей стройкой раскрасили бело-зеленые цвета — как символ энергии и драйва, которые дают спорт и активный образ жизни. Физкультурно-оздоровительный комплекс с рабочим названием «МИР Баланса» и правда впечатляет своими размерами. Два этажа, более 5,1 тыс. м2 и свыше 650 млн руб. инвестиций. По задумке авторов это будет динамичное пространство для развития физической и внутренней силы. В физкультурно-оздоровительном комплексе будут расположены многофункциональный зал для соревнований с трибунами на 300 мест, фитнес-центр на 1 200 м2, два бассейна — закрытый и открытый с видом на парк и длиной 25 м, спа-зона, игровая для детей, коворкинг для тренеров и родителей, магазин спортивной атрибутики и фреш-кафе с летней террасой.



Весь наш микрорайон, в том числе и физкультурно-оздоровительный комплекс, мы строим для жителей нашего родного города, — рассказывает генеральный директор корпорации «МИР ГРУПП» Тимур Егоров. — Когда я начинал строительство «Зелёной долины» и анонсировал планы, что здесь будет 17 домов, большой частный детский сад, парк, магазин и появится физкультурно-оздоровительный комплекс, — люди откровенно не верили, что такое возможно. Я здесь родился, я здесь работаю и живу. Все, что я обещал, мы построили и строим! Все предприятия «МИР ГРУПП»: заводы силикатного кирпича, железобетонных изделий, оконный завод, транспортная компания — работают в Зеленодольске, и их прибыль остается здесь, в нашем родном городе, и инвестируется в социально-инфраструктурные объекты. Мое идеологическое мышление строится на том, что мы приходим в этот мир ни с чем и уходим из него тоже ни с чем. Все, что мы можем после себя оставить, — это добрую и светлую историю, которую определяют люди. Мне бы хотелось, чтобы моему примеру следовали и другие предприниматели, ведь так мы сможем оставить после себя достойный вклад, создавая лучшие условия для жизни подрастающего поколения.

Собственник и идейный вдохновитель «МИР ГРУПП» Тимур Егоров обратил внимание собравшихся на историю и пример купца Михаила Атлашкина, который был крупнейшим меценатом и вкладывал в развитие культуры и просветительства Зеленодольского района. «Предприниматели должны видеть, что это возможно — инвестировать и создавать красоту для людей, и экономически это тоже целесообразно, так как покупатель выбирает сегодня воистину хорошие, красивые и комфортные проекты. Поэтому у нас самый красивый в республике парк, в целях — построить еще собор и вторую очередь нашего микрорайона».

Вторая очередь парка и благоустроенная набережная у озера

Один из главных плюсов нового микрорайона — экологичное окружение. В локации отсутствуют вредные производства, по соседству — лесные богатства и чистый воздух. При строительстве микрорайона его создатели бережно отнеслись к существующему ландшафту местности, сохранив все зеленые насаждения и уклоны, интегрировав дома и другие объекты инфраструктуры в существующий рельеф местности, а его главным центром притяжения сделали большой одноименный парк.

3,5 га тенистых берез и свежего воздуха — парковая зона огибает весь микрорайон и включает в себя игровой комплекс для детей, спортивные корты и зоны воркаута, места для работы, отдыха и прогулок на свежем воздухе, а также арт-объекты ведущих промышленных предприятий с богатой историей — завода им. Серго и завода А.М. Горького, острова-града Свияжска, Раифы и др. Для любителей спокойного отдыха в парке предусмотрена йога-зона.

Самая популярная локация, особенно в летнее время года, — барбекю-зона на несколько компаний друзей, где каждые выходные жители и гости города готовят мясо и весело проводят время на свежем воздухе. В новом городе сформирована дог-френдли-среда. Для любителей собак в парке выделена отдельная зона для их выгула и тренировки. Стоит отметить, что территория парка открыта для всех жителей и гостей города, не только микрорайона «Зелёная долина».

Сейчас ведется проектирование второй очереди парка. По задумке авторов там появятся два озера с благоустроенной набережной и пирсами, прогулочные зоны, еще одна барбекю-зона, веревочный парк, игровой комплекс, йога-парк, родник и стела памяти воинам СВО.

В работах по благоустройству озер активное участие принял Зеленодольский муниципальный район. Сейчас ведется разработка проектной документации для дальнейшего выделения средств по реализации проекта.

Поляна невест и Преображенский собор

На территории второй очереди парка появятся и знаковые объекты. Въезд в город украсит большой белокаменный Преображенский собор. Выбор локации для нового культового сооружения не случаен. Рядом в пешей доступности от микрорайона «Зелёная долина» расположена мечеть. Таким образом будут созданы пешеходные маршруты, объединяющие религиозные объекты.

Проект собора получил благословение митрополита Кирилла и станет новым местом для служб и таинства венчания. В составе новой части парка «Зелёная долина» также появится Поляна невест, памятники Петру и Февронии Муромским, великомученику Георгию Победоносцу

Банный комплекс

Инфраструктуру будущего микрорайона дополнит и банный комплекс, в основу проектирования которого легла философия перезагрузки жизненных сил и всего организма.

Природная терапия для иммунитета с настоящим паром по заветам предков будет проходить в трех парных. Первая баня — русская. Она будет выполнена под хохлому по лучшим канонам русского банного мастерства. Вторая баня — хвойная, сочетающая вкус пара с еловыми и сосновыми ароматами с зарядом здоровья от самой природы. Третья баня будет посвящена татарской культуре по халяль-традициям. Также в состав банного комплекса войдет парковое кафе и подворье в татарско-русском стиле с флагами дружественных для нас стран.

Первый в городе частный детский сад

В составе проекта микрорайона успешно функционирует первый в Зеленодольске частный детский сад на 120 мест «Уникум Ленд» и центр развития на 100 мест, куда привозят детей со всей округи. Особенность детского сада — в гуманной педагогике по методике Шалвы Амонашвили, которая позволяет раскрывать таланты, развивая детей через доброту и заботу. В садик принимают детей от полутора лет, формируя мини-группы до 18 человек. Воспитание также включает проведение дополнительных занятий: логоритмику, нейрогимнастику на сиббордах, математику, музыку и др.

Кирпичные дома, безопасные дворы, своя УК, индивидуальное отопление

Качественные кирпичные дома с толщиной стен 72 см, закрытые дворы со спортивными и игровыми комплексами, видеонаблюдением и ландшафтным дизайном, стильные холлы со скоростными бесшумными лифтами, колясочными и велопарковками, качественная предчистовая отделка и квартиры с готовым ремонтом — по уровню отделки и наполнению молодой амбициозный микрорайон «Зелёная долина» составил достойную конкуренцию столичным жилым комплексам.

Обслуживанием микрорайона занимается собственная управляющая компания, которая, помимо стандартного набора задач по обслуживанию домов, также проводит мероприятия по формированию культуры добрососедства и в оперативном порядке отвечает на все обращения жителей.

Важно отметить, что дома в микрорайоне «Зелёная долина» строятся с индивидуальным отоплением — температуру в квартире жители регулируют сами. Это система еще удобна и тем, что дома не попадают под сезонные отключения воды.

Вторая очередь проекта

Создатели микрорайона не планируют останавливаться на достигнутом. В планах — вторая очередь микрорайона, которая будет включать в себя 12 домов, муниципальный детский сад и школу, частную поликлинику и парковую зону с малым озером.

Микрорайон «Зелёная долина» — уникальный проект для жизни и выгодных инвестиций. Сейчас в микрорайоне строится еще одна очередь на три 9-этажных дома, ввод в эксплуатацию квартир в которой запланирован в III квартале 2027 г. Стоимость квартир начинается от 135 тыс. руб. за м2. Подробнее о проекте можно узнать в офисе продаж и по телефону.

