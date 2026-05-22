Также закрыт аэропорт Казани, сообщает Росавиация
В Татарстане отменили и через 20 минут снова ввели режим БПЛА-опасности. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Изначальный режим БПЛА-опасности был отменен в 2.50 мск, но через 20 минут на территории Татарстана повторно ввели ограничения.
Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Казани на прием и вылет воздушных судов в целях безопасности.
В среду Минобороны объявило о сбитии над территорией Татарстана беспилотника, не уточняя количество уничтоженных объектов.
