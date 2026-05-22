Евгений Ярощук: «Ждем классический, огненный финал с Волгоградом»

Стартует финал чемпионата Евразийской ватерпольной лиги

Фото: Артем Дергунов

22 и 23 мая в казанском бассейне «Оргсинтез» стартует финальная серия чемпионата Евразийской лиги по водному поло. В гости к хозяевам бассейна «КОС-Синтез» приедет традиционный соперник — волгоградский «Спартак». Перед началом финала «Реальное время» взяло интервью у главного тренера казанцев Евгения Ярощука.

«Из-за того, что сборная России принимала участие на Кубке мира, сроки плей-офф пришлось сдвигать»

— Евгений, как ваши подопечные готовятся к финальному противостоянию?

— Играем два первых матча в Казани, после чего намечены еще два поединка в Волгограде, 29 и 30 мая. Сама серия до трех побед, поэтому в случае если она затянется, то намечена дата пятого поединка — 6 июня в Казани. Уже после него стартует Кубок России с участием восьми команд согласно итоговой таблице регулярного чемпионата. Поскольку восьмой командой стала сборная Белоруссии, то руководство федерации водного поло приняло решение пригласить на турнир молодежную сборную России. Такая практика уже была ранее, сейчас она возобновляется.

— Необходимо пояснить, что игрокам этой сборной летом предстоит участие в молодежном чемпионате Европы в португальском Оэйраше.

— Да, именно. Поскольку среди участников Кубка России будет вторая команда «Восток» из Москвы, то эти игроки не будут задействованы в юниорской сборной, составленной на основе «КОС-Синтез-УОР», а также Астрахани, Подмосковья и Питера, под руководством сербского специалиста Деяна Милаковича, Живко Гоцича и тренерского тандема Евгения Калашникова из Астрахани и волгоградца Павла Халтурина, который сейчас работает со второй командой Москвы. Играем с 11 по 14 июня в Астрахани.

У нас изначально был немного другой календарь, и сейчас чемпионат уже должен был завершаться. Но из-за того, что сборная России принимала участие на Кубке мира, сроки плей-офф пришлось сдвигать.

— Как вы предполагаете добираться до Волгограда?

— Сейчас на летний период возобновилось прямое сообщение Казань — Волгоград, согласно которому мы готовы отправиться сильно ранее. «Запасным аэродромом» в случае непредвиденных обстоятельств видим поездку поездом Нижневартовск — Волгоград. В свою очередь, наши соперники из «Спартака» также обговаривали свои пути приезда, поскольку в случае форс-мажора перенос игр не предусмотрен, и тут уже был случай в чемпионате женских команд, когда москвички не смогли приехать в Златоуст, получив техническое поражение.

Ранее мы страховались перед полуфиналом с Питером, приехав не накануне игр, как бывало ранее, а практически за два дня. Кстати, путь в полуфинал с первого места в регулярном первенстве мы рассматривали во время чемпионата страны, поскольку предполагали, что на Кубке мира будет задействовано большое количество игроков «КОС-Синтеза». Так и случилось, на сборах наших было еще больше, затем в матчах Кубка мира было задействовано до семи игроков команды, что естественным образом сказывалось на игровой усталости. В итоге мы встряхнули эту игровую усталость, переиграв сборную Белоруссии в четвертьфинале, а в полуфинале вышли на «Балтику», которая сделала важное для себя дело, обыграв московский «Восток-1». Наиболее сложной в противостоянии выдался первый матч серии, который мы выиграли только в серии пенальти.

«Если бы вы знали, как долго и тщательно мы тренировали пробитие пенальти перед Волгоградом»

— Что выглядит несколько удивительным, если помнить сложности с реализацией пенальти у игроков нынешней команды и проблемы с этим делом исторического характера. Мне сразу на память пришло досадное поражение от «Балтики» в Кубке России пятилетней давности.

— Да, тоже его вспомнил, хотя составы команды были совсем другие, но заноза осталась. У нас же еще в текущем сезоне был случай из ряда вон выходящий, когда домашний матч с волгоградским «Спартаком» мы начали с серии пенальти, в которой проиграли, завершив тем самым незаконченное противостояние месячной давности. А затем били пенальти уже в счет того, что казанская игра также завершилась в основное время вничью.

Если бы вы знали, как долго и тщательно мы тренировали пробитие пенальти перед Волгоградом в тот период… В итоге не помогло. Зато сейчас вышли вообще не работая над этим элементом, разве что произвели замену голкипера Евгения Кострова на Игоря Чиркова, который потащил два удара, а его партнеры были точны во всех своих попытках. В итоге, первая победа в серии по пенальти, как это было и в прошлом году, с Астраханью, а далее нам уже было полегче побеждать в двух оставшихся матчах, благодаря чему мы получили лишний день отдыха по сравнению с нашим соперником по финалу — Волгоградом.

В финале очень многое будет зависеть от голкипера казанцев Игоря Чиркова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Кстати, один из игроков «Балтики» — Арсений Сизенок — прибыл на это противостояние, что называется, с корабля на бал, отыграв первую часть сезона в чемпионате Сербии.

— Да, за вторую команду «Сава» местного суперклуба «Шабац». Сейчас Сизенок, кстати, будет готовиться в составе молодежки к первенству Европы. Там еще один парень должен быть с чемпионата Сербии — Георгий Панфилов. В целом к нашей молодежи огромный интерес из европейских чемпионатов, кое-кто уезжает. Надо обговорить, что это совсем небольшие деньги, скорее уезжают за игровой практикой. Препятствием может служить еще и решение вопросов по учебе, и прохождение воинской службы.

У нашего соперника по финалу — «Спартака» — в плане приближения к решающим матчам дорога была посложнее, поскольку им пришлось играть четыре матча с Астраханью, командой, которая стабильно прогрессирует на протяжении последних сезонов. У самого Волгограда очень сильная вратарская линия, их первый номер Петр Федотов может выдавать процент непробиваемости до 70, что я видел на матчах Кубка мира, находясь в тренерском штабе сборной под руководством Деяна Станоевича.

— Иными словами, стабильно отбивая по три броска из четырех.

— Да, и это сейчас очень серьезный показатель в плане достижения успеха. Сейчас ждем классический, тем не менее интересный, огненный финал.

На последнем рубеже Волгограда — вратарь сборной страны Петр Федотов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Мы вступали в этот турнир на 32-м месте в мировом рейтинге, а сейчас поднялись на 14-е»

— От «огненного» финала вернемся в воспоминаниях к «холодному душу» по итогам Кубка мира, с поражениями в двух последних матчах от Франции и Румынии.

— Не соглашусь про «холодный душ», на самом деле мы осознавали, что мужское водное поло в Европе далеко ушло вперед. В мире тоже есть серьезные подвижки, но европейское прямо сделало скачок за последние четыре года, пока мы не стартовали. В этом плане нашим девушкам было попроще, там такой серьезной трансформации не произошло, и обыграв главных соперниц по турниру — сборную Китая, наши девушки уверенно решили задачу по выходу в первую группу Кубка мира. Да и там им будут противостоять соперницы, которые переживают смену поколений, игровую перестройку, и нашим ватерполисткам можно будет смело включаться в борьбу за самые высокие места.

— Понятно, что вы обладаете куда более профессиональным взглядом с бортика бассейна, я же дилетант с дивана, тем не менее я не ожидал такого уровня сопротивления, например, от Франции, которая переиграла нас в четвертьфинале. При всем уважении к их бомбардиру Ромену Марион-Верну, я помню, как французы цеплялись за предыдущее поколение лидеров, которое должно было выстрелить на домашней Олимпиаде. В итоге Бодегас, экс-синтезовец Марзуки, Бьорх, Крусилла, Саудадьер завоевали четвертое место на чемпионате мира, а на Олимпиаде даже не смогли выйти в четвертьфинал. И сейчас полное омоложение сборной привело к тому, что на замене сидели парни 2007 года рождения, как те, кто у нас играет в молодежной сборной страны.

— Я хочу обратить ваше внимание, что после бомбардирских подвигов в матче с нами Марион-Верну забросил шесть голов в ворота сборной Черногории, которая, собственно, выиграла этот турнир. У французов может быть и молодежь, но она умудрена опытом выступления за юниорские и молодежные сборные, в еврокубках, которых сейчас в водном поло четыре, и туда заявляется до половины высшей лиги чемпионата Франции. У нас не было этого международного опыта, мы его восстанавливали в памяти у старожилов, и набирали для дебютантов в товарищеских матчах с Сербией, и Нидерландами на сборах, и уже затем через игры на Кубке мира.

Сейчас мужской ватерпол, куда мы вернулись, если строить аналогии, это как НБА и российский баскетбол, решающие игры в котором мы сейчас наблюдаем. В игровом мышлении, в плане принятия решений, мы отставали на две-три секунды от соперников, и это зачастую сказывалось в заключительной части поединков. Тем не менее мы вступали в этот турнир на 32-м месте в мировом рейтинге, а сейчас поднялись на 14-е. Это число команд-участниц чемпионатов Европы, мира, и для того, чтобы с него подниматься в восьмерку сильнейших, а это уровень четвертьфиналов, нам предстоит работать засучив рукава.

Радует расширение географии, сейчас не было Ирана, Японии, представляющих азиатский континент, зато были команды Гонконга, Сингапура.

Евгений Ярощук на тренерском бортике. предоставлено СК «Синтез»

«Радует расширение географии водного поло»



— Сингапур, понятно, на том импульсе, что собирали сборную под домашний чемпионат мира и уже успели обыграть на молодежных соревнованиях сверстников из Казахстана. Потом, не надо забывать, если мы говорим о топ-8 Европы, то и для них топ-8 Азии выглядит весьма почетно. А там Япония, Китай, Иран, Казахстан и тот, кто сейчас будет прогрессировать на общем фоне.

— Да-да, поэтому в этих странах приглашают для работы с местными сборными специалистов из бывшей Югославии, рассчитывая на дальнейший прогресс.

В свою очередь, отметим, что мы, ватерполисты, в кое-то время смогли ощутить прилив интереса к своему виду спорта со стороны СМИ, болельщиков как первая сборная, вернувшаяся на международный уровень. По возвращении с Кубка мира нас торжественно встречали представители федерации и московских клубов. Сотрудники аэропорта удивлялись, мол, давно таких торжественных встреч не было, вы что-то выиграли? Да нет, — отвечаю, — седьмое место заняли, в рейтинге серьезно поднялись. А потом подумал, что наших футболистов за такой же результат на домашнем чемпионате мира премировали званием заслуженных мастеров спорта...

— Да, но, не попав в число участников чемпионата мира 2027 года, поскольку отбор туда проводился по чемпионату Европы в Сербии, проходившему нынешней зимой, мы рискуем снова уйти в тень до старта следующего чемпионата Европы. А это начало 2028-го, до которого полтора года ожидания.

— У нас хорошие личностные отношения с сербскими коллегами, благо в тренерских штабах национальной и молодежной сборных много специалистов оттуда. Отличные отношения с черногорцами, которых последовательно возглавляют бывшие игроки Казани, ранее Владимир Гойкович, сейчас Деян Савич. Неплохо обстоят дела с венгерскими коллегами. Вот, опираясь на взаимодействия хотя бы с этими тремя ведущими школами водного поло, мы можем проводить грамотный тренировочный процесс, сочетая его с товарищескими матчами.

Сейчас важно не растерять этот интерес к нашему виду спорта. Организационно надо понимать, что к нам одно отношение со стороны World Aquatics, в компетенции которой и прошедший Кубок мира, и предстоящий чемпионат мира. Там мы в одном ряду со всеми, с флагом, гимном, и так далее. Но в ЛЕН, европейской конфедерации, отношение неоднозначное, состояние турбулентности продолжается.

Владимир Карабутов — наставник волгоградцев. предоставлено СК «Синтез»

— Ваших коллег из прыжков в воду польские власти не хотят допускать до чемпионата Европы 2027 года.

— Вот именно. А ЛЕН — это наше основное поле деятельности, в том числе через еврокубки, которых, как я уже сказал, сейчас четыре. Понятно, что мы сейчас находимся в раздумьях, связанных со многими факторами. Тут и формула розыгрыша, когда нам удобнее играть в туровом формате, примерно таком, как будет на предстоящем Кубке России, где соберутся восемь команд, сыграв три матча за три дня. Играть сейчас международные матчи с разъездами, как принято в Лиге чемпионов или Кубке Европы (бывшем ЛЕН-Трофи), может быть неприемлемо по нескольким причинам. И логистика, и сложности в визовом процессе в отношении недружественных государств, и бюджеты. У нас же основная масса команд — это ГАУ, государственное автономное учреждение, в котором бюджеты закладываются с января по декабрь, и затраты на еврокубки, которые стартуют по осени, сейчас просто не заложены. Вопросов много…