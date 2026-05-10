Бессмертный полк «Реального времени», часть II

Страницы семейной истории сотрудников нашей редакции

Фото: Реальное время

Редакция нашего издания продолжает вспоминать наших славных дедов и прадедов, которые своей жизнью и кровью добывали Победу в годы Великой Отечественной войны. Перед вами вторая часть проекта. Мы помним. Мы гордимся.

Анна Саушина, директор медиакомпании «Реальное время»:

— Воевали на фронте в нашей семье три прадеда, двое не вернулись, и об их судьбе нам известно очень мало. Все трое родом из Татарстана. Знаю, что один из них погиб в боях за освобождение Украины, у города Белая Церковь. Про второго ничего не знаем, а третий прошел всю войну, вернулся домой живым, но больным и прожил недолго. В каждой их семье осталось по шесть-восемь детей, поэтому всем моим бабушкам и дедушкам, как и многим детям войны, пришлось рано взрослеть, идти работать в детском возрасте, брать на себя ответственность за младших.

Про четвертого прадедушку (по маминой линии) известно чуть больше. Он родом из Москвы, его с семьей перед самой войной перевели в Казань на работу в Министерство промышленности продовольственных товаров ТАССР. Приехали с моей прабабушкой и двумя детьми, а в Казани у них родилось еще четверо, так тут и остались. Узнать больше про его работу мне пока не удалось. Нашла в нашем архиве сведения, но они до сих пор засекречены. Со слов его дочери, моей бабушки, знаю, что он как-то был связан с производством лекарственных препаратов, курировал эту отрасль в военные годы.

Иван Степанович Саушин. предоставлено Анной Саушиной

По папиной линии у нас тоже есть история про военную медицину в годы Великой Отечественной. Один из братьев моего прадеда, Иван Степанович Саушин, с сентября 41-го года прослужил в медсанбате, прошел всю войну и награжден правительственной наградой «За боевые заслуги». В его наградном листе сказано, что вместе с врачами он участвовал в 2 357 хирургических операциях. Папа рассказывал, что после войны Иван Степанович вернулся в родную деревню, где построил огромную пасеку, всегда старался всем помочь, всех накормить, до старости был очень работящим человеком.

Дарья Пинегина, заместитель главного редактора:

— Родной брат моей прабабушки, Леонид Устинович Задиванов, был призван в армию из деревни Лысая Гора Нижегородской области еще до войны. Когда началась война, он служил в Вологде — окончил фельдшерские курсы, был военным фельдшером. Он был двухметрового роста, и родственники шутили, что никуда, кроме как в санитарный поезд, больше не поместился.

В 1942 году его мать, моя прапрабабка, получила на него похоронку — извещение из полевого подвижного госпиталя №769. В извещении говорилось, что он «в бою за социалистическую Родину, верный присяге, проявив мужество и геройство, был ранен и 24 марта 1942 года умер от ран».

Леонид Устинович Задиванов (1916—1942). предоставлено Дарьей Пинегиной

Леонид Устинович не успел жениться — до войны помогал матери с большим хозяйством, работал. А с войны не вернулся, и эта ветвь нашего рода прервалась. От него осталось несколько фотографий, а после смерти из медсанчасти прислали его футляр с медицинскими инструментами — скальпелем, хирургическими ножницами и фонендоскопом. Леонид Задиванов похоронен в Ленинградской области, в братской могиле.

Эльмира Хантимирова, юрист:

— Мой дедушка, Якуб Исмагилович Хантимиров, родился 16 июня 1920 года в деревне Среднее Балтаево Апастовского района ТАССР. В феврале 1939 года его призвали в армию, сразу же из части он отправился на фронт, когда началась Великая Отечественная война. Дедушка служил в 28-й гвардейской танковой бригаде 432-го гаубичного артиллерийского полка, потом — в 178-й стрелковой дивизии 707-го мотополка.

Он был дважды награжден орденом Красной Звезды. В записи из наградного документа говорится: «...Тов. Хантимиров в бою за д. Клячино, Береснево, Милохово, Бракницы, действуя смело и решительно на поле боя, проявляя образцы мужества и отваги, уничтожил: 2 ТО, 3 ручных пулемета, 3 повозки и до 30 солдат и офицеров противника...»

Кроме того, у него была медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орден Отечественной войны I степени.

О войне никогда не рассказывал. Только о единственном случае — о том, как после множественных осколочных ранений, уже в госпитале, его посчитали умершим. Понесли было в морг, но по дороге санитар заметил, что пациент пошевелился. Сообщил врачам, и деда спасли. А потом один из врачей в госпитале сказал, что теперь ему не страшна любая болезнь. Ведь он практически железный человек, так много в нем осколков.

Якуб Исмагилович Хантимиров (1920—1998). предоставлено Эльмирой Хантимировой

После ранения Якуб Исмагилович был комиссован, вернулся домой, женился. У них с бабушкой было шестеро детей. Дедушка работал учителем географии в сельской школе в деревне Большие Кокузы Апастовского района, а впоследствии стал директором школы. О нем вспоминают, что он был очень уважаемым человеком. Односельчане приходили к нему за советом. Ведь он был не только хорошим и отзывчивым соседом, сельским интеллигентом, но и первым в деревне, кто сажал у себя в огороде такие культуры, как капуста и огурцы. И остальных научил! А еще он хорошо разбирался в грибах, и к нему ходили за советом.

Умер дедушка в 1998 году, и в нашей семье память о нем — только самая светлая.

Надира Хасанова, координатор редакции:

— Дед моей мамы, мой прадедушка Хайдар Харисович Харисов, родился в 1909 году в татарском селе Большие Тиганы Алексеевского района. Женившись, он переехал жить в соседнюю деревню Кзыл-Чишма. С 1935 года жил с семьей в городском поселке Зиадин Самаркандской области Узбекской ССР.

На фронт его призвали с самого начала Великой Отечественной войны. Из рассказов мамы, прошел весь путь рядовым, Победу встретил в Германии. Вернулся прадед к семье в Зиадин после окончания войны живым, но израненным. Они с женой вырастили пятерых детей. Со слов моих тетушек, Хайдар Харисович работал финансовым инспектором. Умер он в 1981 году в Зиадине.

Хайдар Харисович Харисов (1909—1981). предоставлено Надирой Хасановой

В 2017 году в родной деревне прадеда в Кзыл-Чишме был воздвигнут памятник воинам-участникам Великой Отечественной войны на средства, собранные нынешним поколением потомков жителей села. На нем выбиты имена всех, ушедших на фронт, включая и моего прадеда Хайдара. Каждый год мы с семьей посещаем мемориал, чтобы почтить их память.



По рассказам отца, мой дедушка Шайхулла Файзуллин родился приблизительно в начале 1920-х годов в Актанышском районе, в деревне Бугады.

Известно только, что он ушел на фронт Великой Отечественной войны совсем юным, служил рядовым, вернулся в орденах и медалях. После войны мой дед Шайхулла по работе оказался в городе Карши Узбекской ССР, где всю жизнь проработал плотником на стройках.

Шайхулла Файзуллин (1920-е — 1987). предоставлено Надирой Хасановой

Любовь к дереву передалась и мне от дедушки — в качестве хобби я увлекаюсь реставрацией старой мебели. Женился дед на моей бабушке, которая работала акушеркой, и они родили двоих детей. Умер он в 1987 году. Хотелось бы знать больше подробностей о каждом нашем герое войны — кем они служили, где воевали, какие подвиги совершили. Но пока у меня мало информации и данных для поиска в архивах...

Екатерина Петрова, литературный обозреватель:

— Когда я была маленькой, каждый год перед Днем Победы смотрела фильмы о Великой Отечественной войне. После очередной такой киноленты спросила дедушку: «Неужели все немцы были плохими?» Тогда я еще не умела формулировать сложные вопросы, просто пыталась понять, может ли целый народ быть плохим. Дедушка ответил очень спокойно: «Не бывает хороших или плохих наций. Бывают хорошие или плохие люди». Мне кажется, это одна из самых важных фраз, которые я слышала не только в детстве, но и за всю жизнь.

Мой дедушка, Сергей Петрович Петров, прошел почти всю войну. В 1939 году его призвали на срочную службу и отправили на Дальний Восток, на Тихоокеанский флот. Сначала он был сигнальщиком, потом стал разведчиком. В октябре 1942 года закончился срок его службы как срочника, но домой он не вернулся. Его сразу отправили на Сталинградский фронт. Там он командовал отделением связистов в составе 33-й гвардейской стрелковой дивизии.

Там же дедушка получил свою первую медаль — «За оборону Сталинграда». Во время артиллерийского обстрела с двух сторон снаряды перебили телефонный кабель, и связь со штабом пропала. Дедушка не отправил на место обрыва никого из подчиненных. Он сам пополз через поле под перекрестным огнем, нашел повреждение и восстановил связь. Потом таким же способом вернулся. Скорее всего, тогда он получил ранение, поскольку в январе 1943 года его отправили с фронта в госпиталь в Ростовской области. Там он провел десять месяцев. После госпиталя снова вернулся на передовую.

Сергей Петрович Петров (26.08.1918 — 03.12.1997). предоставлено Екатериной Петровой

Вторую награду — орден Отечественной войны — дедушка получил за другой подвиг. В районе сосредоточения загорелся грузовик с боеприпасами. В машину попал осколок или бомба. Боеприпасы могли взорваться в любую секунду, а рядом находились люди. Тогда дедушка сел за руль горящего грузовика и повел его в поле. Он успел отъехать на большое расстояние и выпрыгнул буквально за мгновение до взрыва.

Дедушка дошел до Берлина и служил там до октября 1945 года. Войну он окончил в звании старшего сержанта. Потом вернулся в Казань, устроился на завод «Электроприбор», при этом участвовал в театральной самодеятельности, женился и вырастил двоих детей, в том числе моего папу, а также троих внуков. В детстве я обожала торчать в его гараже и кататься с ним на мотоцикле. Он всегда сажал меня впереди себя, а не в коляску.

В Берлине дедушка выучил немецкий язык. Уже в мирное время самостоятельно освоил татарский. Он смотрел канал ТНВ, слушал татарские новости и потом помогал мне с уроками. В нашей русской семье только он свободно говорил по-татарски.

При этом о войне дедушка почти никогда не рассказывал. В школе нам часто задавали написать сочинения о родственниках, которые воевали или работали в тылу. Я знала только одно: дедушка дошел до Берлина. Каждый раз пыталась расспросить подробнее, но он ничего не говорил. Он вообще не любил вспоминать войну. О подвигах дедушки наша семья узнала только после его смерти. Дома стояла небольшая коробка с его документами. Мы долго не открывали ее. Она казалась почти священной. Потом моя тетя при переезде в другую квартиру начала разбирать вещи. Мы, наконец, заглянули внутрь. В коробке лежали наградные листы, военные документы и справки. Именно тогда мы впервые узнали про Сталинград, ранение, госпиталь, медали, орден Отечественной войны и другие награды.



Евгения Гришанина, PR-специалист:

— Мой прадедушка, Яков Сергеевич Новиков, родился 14 августа 1907 года в деревне Верхняя Кондрата (тогда это был Билярский район ТАССР). Информации о нем осталось не так много. В армию его призвали в марте 1933 года, после того как он получил высшее образование: прадед был врачом-ветеринаром.

В 1938 году ему было присвоено звание военного ветврача 3-го ранга, а в 1943 году он стал майором ветеринарной службы. Между службой в армии и призывом на фронт он служил в Башкирии, в Белебее, заведующим межрайонной баклабораторией.

Яков Сергеевич Новиков (1907—1943). предоставлено Евгенией Гришаниной

Местом его службы значатся последовательно несколько кавалерийских дивизий. Из документов мы знаем, что он служил дивизионным ветврачом, начальником дивизионной ветлаборатории. Воевал на Брянском фронте, а затем на Юго-Западном. В феврале 1943 года прадед был награжден орденом Красной Звезды.

А осенью 1943-го погиб под Черниговом. Прадедушка был похоронен на хуторе Пролетарская Рудня в Черниговской области. Дома у него остались жена и четверо детей.

Инна Серова, корреспондент:

— Мой отец, Николай Иванович Серов, родился в 1915 году в деревне Заречье Ивановской области и в Красную Армию был призван еще до войны, в 1937-м. В армии он окончил финансовые курсы, остался на сверхсрочную службу.

1941 год отец встретил уже офицером, 22 июня был в дороге — возвращался из отпуска, который провел на родине, явился в ближайший военкомат и был направлен в 20-й зенитный прожекторный полк. Командовал зенитным расчетом, защищал Москву.

После ранения оказался в госпитале, а по выздоровлении получил новое назначение — в отдел контрразведки СМЕРШ. Его часть принимала участие в событиях, художественную интерпретацию которых изложил Владимир Богомолов в повести «В августе сорок четвертого», — в ликвидации немецкой разведгруппы в прифронтовой полосе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов на освобожденной территории Белорусской СССР.

Николай Иванович Серов. предоставлено Инной Серовой

После победы над Германией служил на Западной Украине, во Львове, участвовал в ликвидации бандитского подполья Украинской повстанческой армии ОУН-УПА*. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. Уволен со службы в 1954 году в звании старшего лейтенанта.

Мой дед, Яков Семенович Маркелов, родился в 1894 году в селе Кочуново в Мордовии. Местная помещица отбирала талантливых крестьянских ребятишек, отправляла их учиться за свой счет, и он оказался в числе таких счастливчиков. Дед окончил школу в селе Ромодановское под Саранском, а в 1915 году — Третью Киевскую пехотную школу прапорщиков и был направлен в действующую армию. Служил в чине прапорщика в 689-м Столинском стрелковом пехотном полку 173-й пехотной дивизии 46-го армейского корпуса, воевал на Румынском фронте.

С сентября 1918 года дед состоял в рядах РККА, а в 1920-м был демобилизован и направлен в Саранскую среднюю школу №44, где преподавал математику, заведовал учебной частью.

Яков Семенович Маркелов. предоставлено Инной Серовой

С началом Великой Отечественной войны вновь был призван в действующую армию — в качестве командира взвода 278-го артиллерийского полка 137-й стрелковой дивизии. Семья получила от него только одно письмо в самом начале войны. В августе 1941-го полк в составе дивизии оборонял Трубчевск, прикрывая переправы через Десну, попал под удар 2-й танковой группы немецких войск под командованием Гудериана и был практически уничтожен. Дед числился в списках действующей армии до октября 1942 года, причина выбытия — пропал без вести.

Лилия Егорова, корреспондент:

— Войну прошли оба моих дедушки. Павел Евдокимович Семенов ушел в армию в 1939 году, его призвали из села Прости. Он участвовал в войне с Японией, сражался на Халхин-Голе, служил на Дальнем Востоке. Демобилизовался лишь в мае 1946-го, дожил до 1972 года.

Павел Евдокимович Семенов (1918—1975). предоставлено Лилией Егоровой

Дедушка со стороны папы — Хазиахмет Валиахметович Валиахметов — уходил на фронт в 1942 году из села Шугурово. Служил связистом в войсках маршала Рокоссовского.

Хазиахмет Валиахметович Валиахметов (1922—1972). предоставлено Лилией Егоровой

Дедушка Хазиахмет получил медаль «За отвагу». Дошел до Праги, там войну и закончил.

Рената Ситдикова, экономист-бухгалтер:

— Мой прадед, Василий Никандрович Абаскин, родился в 1912 году в деревне Атнары (Чувашская АССР). В 1939-м ушел добровольцем на Советско-финскую войну, а в августе 1941-го был мобилизован на фронт, воевал до самого Дня Победы.

Боевой путь начал в октябре 1941-го под Москвой в составе мотострелкового батальона танковой бригады. Здесь и получил первое ранение. После выздоровления продолжил службу пулеметчиком-наводчиком 55-го дивизиона бронепоездов. Летом 1942-го опять попал в госпиталь, после чего был назначен политруком роты 18-го запасного стрелкового полка.

В конце 1942-го был назначен оперуполномоченным отдела контрразведки в 479-м армейском минометном полку 13-й армии. В 1943-м воевал на Курской дуге, где получил тяжелую контузию. После очередной выписки из госпиталя до конца войны прослужил оперуполномоченным отдела контрразведки 13-й армии.

Василий Никандрович Абаскин. предоставлено Ренатой Ситдиковой

За мужество и храбрость Василий Никандрович был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Демобилизовавшись из армии, с декабря 1946 года прадед работал помощником прокурора, потом последовательно — инструктором райкома, заместителем директора политчасти на лесокомбинате.

Юлия Поддубная, менеджер по рекламе:

— Мой дедушка, Ибрагим Исрафилович Даутов, родился 27 декабря 1909 года в деревне Нижнее Каширово (ныне это Альметьевский район). С 1931 по 1934 год в рядах Красной Армии служил в 40-м артполку младшим командиром отделения, получил значок «Ворошиловский стрелок».

Ушел на фронт в 1941 году, призывали его из Ленинграда, где он в тот момент учился. К этому моменту в семье уже было трое детей, младшему сыну было всего 12 дней. Бабушка, Гульсум Мустафьевна, во время войны растила детей, работала на Казанской швейной фабрике швеей. А дед воевал на Ленинградском фронте. С 3 марта 1942 года он числился в 13-м гвардейском стрелковом полку командиром отделения разведки.

Ибрагим Исрафилович и Гульсум Мустафьевна Даутовы. предоставлено Юлией Поддубной

18 апреля 1943 года Ибрагим Исрафилович получил очень тяжелое осколочное ранение в область грудной клетки, в правую руку и в левое бедро, был сильно контужен. По состоянию здоровья с инвалидностью второй группы его комиссовали 18 апреля 1943 года.



Дедушка был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За Победу над Германией».

После войны из-за инвалидности смог устроиться на работу только контролером в бане.

Артем Гафаров, редактор службы новостей:

— Мой прадед, Алексей Иванович Степанов, родился 1 октября 1915 года в деревне Нармонка (Лаишевский район). В Вооруженных Силах СССР служил с октября 1936 по ноябрь 1939 года, с декабря 1939 по август 1940-го. Участвовал в Финской войне. На фронт Великой Отечественной был призван 1 августа 1941 года и сражался до самой Победы. Демобилизовался только 15 мая 1948-го в звании гвардии майора.

Войну прадед начал командиром взвода на Западном фронте. В 1942-м на Южном фронте стал командиром роты, через несколько месяцев — заместителем командира батальона. В августе 1944-го на I Белорусском фронте стал командиром батальона, в этой должности и окончил войну 9 мая 1945 года.

На полях Великой Отечественной участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Был трижды ранен в боях под Сталинградом и в Донбассе. Победу встретил под крепостью Шпандау.

Алексей Иванович Степанов. предоставлено Артемом Гафаровым

Награжден тремя орденами Отечественной войны (два ордена получил во время войны, один орден — после), орденом Александра Невского, который получил за командование войсками при форсировании Вислы.

После войны какое-то время прадед служил на территории Украины. Уволился в 1948 году и поступил на службу в МВД. В 1971-м вышел на пенсию и стал руководителем отделения народных дружинников.



Материал собрала Людмила Губаева