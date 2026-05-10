Бессмертный полк «Реального времени», часть II
Страницы семейной истории сотрудников нашей редакции
Редакция нашего издания продолжает вспоминать наших славных дедов и прадедов, которые своей жизнью и кровью добывали Победу в годы Великой Отечественной войны. Перед вами вторая часть проекта.
Мы помним. Мы гордимся.
Анна Саушина, директор медиакомпании «Реальное время»:
— Воевали на фронте в нашей семье три прадеда, двое не вернулись, и об их судьбе нам известно очень мало. Все трое родом из Татарстана. Знаю, что один из них погиб в боях за освобождение Украины, у города Белая Церковь. Про второго ничего не знаем, а третий прошел всю войну, вернулся домой живым, но больным и прожил недолго. В каждой их семье осталось по шесть-восемь детей, поэтому всем моим бабушкам и дедушкам, как и многим детям войны, пришлось рано взрослеть, идти работать в детском возрасте, брать на себя ответственность за младших.
Про четвертого прадедушку (по маминой линии) известно чуть больше. Он родом из Москвы, его с семьей перед самой войной перевели в Казань на работу в Министерство промышленности продовольственных товаров ТАССР. Приехали с моей прабабушкой и двумя детьми, а в Казани у них родилось еще четверо, так тут и остались. Узнать больше про его работу мне пока не удалось. Нашла в нашем архиве сведения, но они до сих пор засекречены. Со слов его дочери, моей бабушки, знаю, что он как-то был связан с производством лекарственных препаратов, курировал эту отрасль в военные годы.
По папиной линии у нас тоже есть история про военную медицину в годы Великой Отечественной. Один из братьев моего прадеда, Иван Степанович Саушин, с сентября 41-го года прослужил в медсанбате, прошел всю войну и награжден правительственной наградой «За боевые заслуги». В его наградном листе сказано, что вместе с врачами он участвовал в 2 357 хирургических операциях. Папа рассказывал, что после войны Иван Степанович вернулся в родную деревню, где построил огромную пасеку, всегда старался всем помочь, всех накормить, до старости был очень работящим человеком.
Дарья Пинегина, заместитель главного редактора:
— Родной брат моей прабабушки, Леонид Устинович Задиванов, был призван в армию из деревни Лысая Гора Нижегородской области еще до войны. Когда началась война, он служил в Вологде — окончил фельдшерские курсы, был военным фельдшером. Он был двухметрового роста, и родственники шутили, что никуда, кроме как в санитарный поезд, больше не поместился.
В 1942 году его мать, моя прапрабабка, получила на него похоронку — извещение из полевого подвижного госпиталя №769. В извещении говорилось, что он «в бою за социалистическую Родину, верный присяге, проявив мужество и геройство, был ранен и 24 марта 1942 года умер от ран».
Леонид Устинович не успел жениться — до войны помогал матери с большим хозяйством, работал. А с войны не вернулся, и эта ветвь нашего рода прервалась. От него осталось несколько фотографий, а после смерти из медсанчасти прислали его футляр с медицинскими инструментами — скальпелем, хирургическими ножницами и фонендоскопом. Леонид Задиванов похоронен в Ленинградской области, в братской могиле.
Эльмира Хантимирова, юрист:
— Мой дедушка, Якуб Исмагилович Хантимиров, родился 16 июня 1920 года в деревне Среднее Балтаево Апастовского района ТАССР. В феврале 1939 года его призвали в армию, сразу же из части он отправился на фронт, когда началась Великая Отечественная война. Дедушка служил в 28-й гвардейской танковой бригаде 432-го гаубичного артиллерийского полка, потом — в 178-й стрелковой дивизии 707-го мотополка.
Он был дважды награжден орденом Красной Звезды. В записи из наградного документа говорится: «...Тов. Хантимиров в бою за д. Клячино, Береснево, Милохово, Бракницы, действуя смело и решительно на поле боя, проявляя образцы мужества и отваги, уничтожил: 2 ТО, 3 ручных пулемета, 3 повозки и до 30 солдат и офицеров противника...»
Кроме того, у него была медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орден Отечественной войны I степени.
О войне никогда не рассказывал. Только о единственном случае — о том, как после множественных осколочных ранений, уже в госпитале, его посчитали умершим. Понесли было в морг, но по дороге санитар заметил, что пациент пошевелился. Сообщил врачам, и деда спасли. А потом один из врачей в госпитале сказал, что теперь ему не страшна любая болезнь. Ведь он практически железный человек, так много в нем осколков.
После ранения Якуб Исмагилович был комиссован, вернулся домой, женился. У них с бабушкой было шестеро детей. Дедушка работал учителем географии в сельской школе в деревне Большие Кокузы Апастовского района, а впоследствии стал директором школы. О нем вспоминают, что он был очень уважаемым человеком. Односельчане приходили к нему за советом. Ведь он был не только хорошим и отзывчивым соседом, сельским интеллигентом, но и первым в деревне, кто сажал у себя в огороде такие культуры, как капуста и огурцы. И остальных научил! А еще он хорошо разбирался в грибах, и к нему ходили за советом.
Умер дедушка в 1998 году, и в нашей семье память о нем — только самая светлая.
Надира Хасанова, координатор редакции:
— Дед моей мамы, мой прадедушка Хайдар Харисович Харисов, родился в 1909 году в татарском селе Большие Тиганы Алексеевского района. Женившись, он переехал жить в соседнюю деревню Кзыл-Чишма. С 1935 года жил с семьей в городском поселке Зиадин Самаркандской области Узбекской ССР.
На фронт его призвали с самого начала Великой Отечественной войны. Из рассказов мамы, прошел весь путь рядовым, Победу встретил в Германии. Вернулся прадед к семье в Зиадин после окончания войны живым, но израненным. Они с женой вырастили пятерых детей. Со слов моих тетушек, Хайдар Харисович работал финансовым инспектором. Умер он в 1981 году в Зиадине.
В 2017 году в родной деревне прадеда в Кзыл-Чишме был воздвигнут памятник воинам-участникам Великой Отечественной войны на средства, собранные нынешним поколением потомков жителей села. На нем выбиты имена всех, ушедших на фронт, включая и моего прадеда Хайдара. Каждый год мы с семьей посещаем мемориал, чтобы почтить их память.
По рассказам отца, мой дедушка Шайхулла Файзуллин родился приблизительно в начале 1920-х годов в Актанышском районе, в деревне Бугады.
Известно только, что он ушел на фронт Великой Отечественной войны совсем юным, служил рядовым, вернулся в орденах и медалях. После войны мой дед Шайхулла по работе оказался в городе Карши Узбекской ССР, где всю жизнь проработал плотником на стройках.
Любовь к дереву передалась и мне от дедушки — в качестве хобби я увлекаюсь реставрацией старой мебели. Женился дед на моей бабушке, которая работала акушеркой, и они родили двоих детей. Умер он в 1987 году. Хотелось бы знать больше подробностей о каждом нашем герое войны — кем они служили, где воевали, какие подвиги совершили. Но пока у меня мало информации и данных для поиска в архивах...
Екатерина Петрова, литературный обозреватель:
— Когда я была маленькой, каждый год перед Днем Победы смотрела фильмы о Великой Отечественной войне. После очередной такой киноленты спросила дедушку: «Неужели все немцы были плохими?» Тогда я еще не умела формулировать сложные вопросы, просто пыталась понять, может ли целый народ быть плохим. Дедушка ответил очень спокойно: «Не бывает хороших или плохих наций. Бывают хорошие или плохие люди». Мне кажется, это одна из самых важных фраз, которые я слышала не только в детстве, но и за всю жизнь.
Мой дедушка, Сергей Петрович Петров, прошел почти всю войну. В 1939 году его призвали на срочную службу и отправили на Дальний Восток, на Тихоокеанский флот. Сначала он был сигнальщиком, потом стал разведчиком. В октябре 1942 года закончился срок его службы как срочника, но домой он не вернулся. Его сразу отправили на Сталинградский фронт. Там он командовал отделением связистов в составе 33-й гвардейской стрелковой дивизии.
Там же дедушка получил свою первую медаль — «За оборону Сталинграда». Во время артиллерийского обстрела с двух сторон снаряды перебили телефонный кабель, и связь со штабом пропала. Дедушка не отправил на место обрыва никого из подчиненных. Он сам пополз через поле под перекрестным огнем, нашел повреждение и восстановил связь. Потом таким же способом вернулся. Скорее всего, тогда он получил ранение, поскольку в январе 1943 года его отправили с фронта в госпиталь в Ростовской области. Там он провел десять месяцев. После госпиталя снова вернулся на передовую.
Вторую награду — орден Отечественной войны — дедушка получил за другой подвиг. В районе сосредоточения загорелся грузовик с боеприпасами. В машину попал осколок или бомба. Боеприпасы могли взорваться в любую секунду, а рядом находились люди. Тогда дедушка сел за руль горящего грузовика и повел его в поле. Он успел отъехать на большое расстояние и выпрыгнул буквально за мгновение до взрыва.
Дедушка дошел до Берлина и служил там до октября 1945 года. Войну он окончил в звании старшего сержанта. Потом вернулся в Казань, устроился на завод «Электроприбор», при этом участвовал в театральной самодеятельности, женился и вырастил двоих детей, в том числе моего папу, а также троих внуков. В детстве я обожала торчать в его гараже и кататься с ним на мотоцикле. Он всегда сажал меня впереди себя, а не в коляску.
В Берлине дедушка выучил немецкий язык. Уже в мирное время самостоятельно освоил татарский. Он смотрел канал ТНВ, слушал татарские новости и потом помогал мне с уроками. В нашей русской семье только он свободно говорил по-татарски.
При этом о войне дедушка почти никогда не рассказывал. В школе нам часто задавали написать сочинения о родственниках, которые воевали или работали в тылу. Я знала только одно: дедушка дошел до Берлина. Каждый раз пыталась расспросить подробнее, но он ничего не говорил. Он вообще не любил вспоминать войну. О подвигах дедушки наша семья узнала только после его смерти. Дома стояла небольшая коробка с его документами. Мы долго не открывали ее. Она казалась почти священной. Потом моя тетя при переезде в другую квартиру начала разбирать вещи. Мы, наконец, заглянули внутрь. В коробке лежали наградные листы, военные документы и справки. Именно тогда мы впервые узнали про Сталинград, ранение, госпиталь, медали, орден Отечественной войны и другие награды.
Евгения Гришанина, PR-специалист:
— Мой прадедушка, Яков Сергеевич Новиков, родился 14 августа 1907 года в деревне Верхняя Кондрата (тогда это был Билярский район ТАССР). Информации о нем осталось не так много. В армию его призвали в марте 1933 года, после того как он получил высшее образование: прадед был врачом-ветеринаром.
В 1938 году ему было присвоено звание военного ветврача 3-го ранга, а в 1943 году он стал майором ветеринарной службы. Между службой в армии и призывом на фронт он служил в Башкирии, в Белебее, заведующим межрайонной баклабораторией.
Местом его службы значатся последовательно несколько кавалерийских дивизий. Из документов мы знаем, что он служил дивизионным ветврачом, начальником дивизионной ветлаборатории. Воевал на Брянском фронте, а затем на Юго-Западном. В феврале 1943 года прадед был награжден орденом Красной Звезды.
А осенью 1943-го погиб под Черниговом. Прадедушка был похоронен на хуторе Пролетарская Рудня в Черниговской области. Дома у него остались жена и четверо детей.
Инна Серова, корреспондент:
— Мой отец, Николай Иванович Серов, родился в 1915 году в деревне Заречье Ивановской области и в Красную Армию был призван еще до войны, в 1937-м. В армии он окончил финансовые курсы, остался на сверхсрочную службу.
1941 год отец встретил уже офицером, 22 июня был в дороге — возвращался из отпуска, который провел на родине, явился в ближайший военкомат и был направлен в 20-й зенитный прожекторный полк. Командовал зенитным расчетом, защищал Москву.
После ранения оказался в госпитале, а по выздоровлении получил новое назначение — в отдел контрразведки СМЕРШ. Его часть принимала участие в событиях, художественную интерпретацию которых изложил Владимир Богомолов в повести «В августе сорок четвертого», — в ликвидации немецкой разведгруппы в прифронтовой полосе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов на освобожденной территории Белорусской СССР.
После победы над Германией служил на Западной Украине, во Львове, участвовал в ликвидации бандитского подполья Украинской повстанческой армии ОУН-УПА*. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. Уволен со службы в 1954 году в звании старшего лейтенанта.
Мой дед, Яков Семенович Маркелов, родился в 1894 году в селе Кочуново в Мордовии. Местная помещица отбирала талантливых крестьянских ребятишек, отправляла их учиться за свой счет, и он оказался в числе таких счастливчиков. Дед окончил школу в селе Ромодановское под Саранском, а в 1915 году — Третью Киевскую пехотную школу прапорщиков и был направлен в действующую армию. Служил в чине прапорщика в 689-м Столинском стрелковом пехотном полку 173-й пехотной дивизии 46-го армейского корпуса, воевал на Румынском фронте.
С сентября 1918 года дед состоял в рядах РККА, а в 1920-м был демобилизован и направлен в Саранскую среднюю школу №44, где преподавал математику, заведовал учебной частью.
С началом Великой Отечественной войны вновь был призван в действующую армию — в качестве командира взвода 278-го артиллерийского полка 137-й стрелковой дивизии. Семья получила от него только одно письмо в самом начале войны. В августе 1941-го полк в составе дивизии оборонял Трубчевск, прикрывая переправы через Десну, попал под удар 2-й танковой группы немецких войск под командованием Гудериана и был практически уничтожен. Дед числился в списках действующей армии до октября 1942 года, причина выбытия — пропал без вести.
Лилия Егорова, корреспондент:
— Войну прошли оба моих дедушки. Павел Евдокимович Семенов ушел в армию в 1939 году, его призвали из села Прости. Он участвовал в войне с Японией, сражался на Халхин-Голе, служил на Дальнем Востоке. Демобилизовался лишь в мае 1946-го, дожил до 1972 года.
Дедушка со стороны папы — Хазиахмет Валиахметович Валиахметов — уходил на фронт в 1942 году из села Шугурово. Служил связистом в войсках маршала Рокоссовского.
Дедушка Хазиахмет получил медаль «За отвагу». Дошел до Праги, там войну и закончил.
Рената Ситдикова, экономист-бухгалтер:
— Мой прадед, Василий Никандрович Абаскин, родился в 1912 году в деревне Атнары (Чувашская АССР). В 1939-м ушел добровольцем на Советско-финскую войну, а в августе 1941-го был мобилизован на фронт, воевал до самого Дня Победы.
Боевой путь начал в октябре 1941-го под Москвой в составе мотострелкового батальона танковой бригады. Здесь и получил первое ранение. После выздоровления продолжил службу пулеметчиком-наводчиком 55-го дивизиона бронепоездов. Летом 1942-го опять попал в госпиталь, после чего был назначен политруком роты 18-го запасного стрелкового полка.
В конце 1942-го был назначен оперуполномоченным отдела контрразведки в 479-м армейском минометном полку 13-й армии. В 1943-м воевал на Курской дуге, где получил тяжелую контузию. После очередной выписки из госпиталя до конца войны прослужил оперуполномоченным отдела контрразведки 13-й армии.
За мужество и храбрость Василий Никандрович был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Демобилизовавшись из армии, с декабря 1946 года прадед работал помощником прокурора, потом последовательно — инструктором райкома, заместителем директора политчасти на лесокомбинате.
Юлия Поддубная, менеджер по рекламе:
— Мой дедушка, Ибрагим Исрафилович Даутов, родился 27 декабря 1909 года в деревне Нижнее Каширово (ныне это Альметьевский район). С 1931 по 1934 год в рядах Красной Армии служил в 40-м артполку младшим командиром отделения, получил значок «Ворошиловский стрелок».
Ушел на фронт в 1941 году, призывали его из Ленинграда, где он в тот момент учился. К этому моменту в семье уже было трое детей, младшему сыну было всего 12 дней. Бабушка, Гульсум Мустафьевна, во время войны растила детей, работала на Казанской швейной фабрике швеей. А дед воевал на Ленинградском фронте. С 3 марта 1942 года он числился в 13-м гвардейском стрелковом полку командиром отделения разведки.
18 апреля 1943 года Ибрагим Исрафилович получил очень тяжелое осколочное ранение в область грудной клетки, в правую руку и в левое бедро, был сильно контужен. По состоянию здоровья с инвалидностью второй группы его комиссовали 18 апреля 1943 года.
Дедушка был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За Победу над Германией».
После войны из-за инвалидности смог устроиться на работу только контролером в бане.
Артем Гафаров, редактор службы новостей:
— Мой прадед, Алексей Иванович Степанов, родился 1 октября 1915 года в деревне Нармонка (Лаишевский район). В Вооруженных Силах СССР служил с октября 1936 по ноябрь 1939 года, с декабря 1939 по август 1940-го. Участвовал в Финской войне. На фронт Великой Отечественной был призван 1 августа 1941 года и сражался до самой Победы. Демобилизовался только 15 мая 1948-го в звании гвардии майора.
Войну прадед начал командиром взвода на Западном фронте. В 1942-м на Южном фронте стал командиром роты, через несколько месяцев — заместителем командира батальона. В августе 1944-го на I Белорусском фронте стал командиром батальона, в этой должности и окончил войну 9 мая 1945 года.
На полях Великой Отечественной участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Был трижды ранен в боях под Сталинградом и в Донбассе. Победу встретил под крепостью Шпандау.
Награжден тремя орденами Отечественной войны (два ордена получил во время войны, один орден — после), орденом Александра Невского, который получил за командование войсками при форсировании Вислы.
После войны какое-то время прадед служил на территории Украины. Уволился в 1948 году и поступил на службу в МВД. В 1971-м вышел на пенсию и стал руководителем отделения народных дружинников.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».
Справка
* Признана экстремистской и запрещена в РФ.