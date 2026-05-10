Ревность, измены, манипуляции и страсть в Бенгалии начала XX века

Книга этой недели — роман нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора «Песчинка»

На этой неделе, 7 мая, исполнилось 165 лет со дня рождения поэта, писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Рабиндраната Тагора. К этой дате в Бангладеш открыли четырехдневный фестиваль «Тагор — поэт мира и гуманизма». В Дакке показали спектакль «Неподвижный мир», устроили выставку рисунков Тагора и вручили премию его имени. В Шилайдахе (месте, где Тагор писал многие свои тексты) организовали трехдневную программу памяти. Одновременно в британском Стратфорде-на-Эйвоне, рядом с домом Уильяма Шекспира, прошли ежегодные чтения Тагора. А литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о первом крупном прозаическом произведении писателя — романе «Песчинка», а также о том, как он взбаламутил бенгальское общество образом «новой героини» в литературе.

Революция в бенгальской литературе

Рабиндранат Тагор написал «Песчинку» в 1901 году, сначала для журнала «Бонгодоршон», а через два года выпустил отдельной книгой. Этот роман — образец прозорливости Тагора и его тонкого понимания психологии человека. Именно в «Песчинке» писатель впервые попытался показать тайны человеческого сердца, а не просто последовательность событий.

Сегодня «Песчинку» читают почти как современную психологическую драму. Тагор строит сюжет вокруг желания, ревности и эмоциональной зависимости. Он показывает, как героиня романа Бинодини одновременно ищет свободу и разрушает чужие жизни, как Мохендро превращает влечение в одержимость, а Ашалота (Аша) пытается сохранить себя внутри чужих игр. В Бинодини одновременно уживаются и социальная мораль, и противоречивые страсти. А сам Тагор дает ей агентность. Для бенгальской литературы начала XX века такой подход выглядел почти скандально.

Тагор вообще редко укладывался в роль «классика», которого позже создала школьная программа. Он родился в Калькутте в 1861 году в семье, которая находилась в центре Бенгальского Возрождения. Его дед Дварканатх Тагор поддерживал реформаторские движения, отец Дебендранатх входил в общество «Брахмо Самадж», а старший брат Сатьендранатх стал первым индийцем на службе в колониальной администрации Британской Индии. Сам Тагор с детства писал стихи, переводил пьесы, сочинял музыку и рисовал. В конце 1870-х он уехал учиться в Англию, но не закончил образование и вернулся в Индию.

Бенгальский писатель Рабиндранат Тагор. скриншот с сайта The Poetry Foundation

Именно Тагор освободил бенгальскую литературу от жестких санскритских канонов и ввел в нее разговорный язык. В 1913 году он получил Нобелевскую премию за сборник стихов «Гитанджали» и стал первым неевропейским лауреатом в истории. Нобелевский комитет отметил его «глубоко чувствительные, свежие и прекрасные стихи». Через два года британская корона пожаловала ему рыцарский титул, но в 1919-м Тагор отказался от него после расстрела мирных жителей в Амритсаре.

Параллельно писатель создавал собственную образовательную систему. В 1901 году Тагор открыл школу в Шантиникетане, а позже превратил ее в университет Вишва-Бхарати. Писатель пытался соединить индийскую традицию и европейское образование. При этом Тагор никогда не ограничивался одной литературой. Он написал тексты гимнов Индии и Бангладеш, сочинил больше двух тысяч песен, ставил пьесы и в шестьдесят лет начал серьезно заниматься живописью.

Тагор не противопоставлял Восток и Запад, а пытался соединить разные культурные традиции без национальной замкнутости. Эта открытость особенно заметна в «Песчинке». На рубеже XIX и XX веков бенгальское общество обсуждало женское образование, повторные браки вдов и право женщин на самостоятельность. В это время в Калькутте уже открывались школы для девочек, а реформаторы спорили о роли женщины в семье и обществе. Тагор перенес эти конфликты в литературу. Он одним из первых в Индии показал женщину не как символ добродетели, а как человека со сложными желаниями, амбициями и внутренними противоречиями. Именно поэтому Бинодини выглядит современной даже спустя больше ста лет после выхода романа.

Бельмо на глазу

Когда Рабиндранат Тагор начал печатать «Песчинку» в журнале «Бонгодоршон», читатели сразу заметили: он пишет не о внешних событиях, а о скрытых мотивах людей. Позже сам Тагор называл роман поворотом для бенгальской литературы. Он отказался от простой цепочки происшествий и сосредоточился на внутренней жизни героев. В центр сюжета он поставил молодую вдову Бинодини, супружескую пару Мохендро и Ашу, а также друга семьи Бихари. Из этой связки вырос любовный четырехугольник, который постепенно разрушил спокойствие дома.

Мохендро сначала отказался жениться на Бинодини, хотя его мать уже договорилась о браке. Потом Бихари тоже отверг предложение. Бинодини выдали за другого человека, но она почти сразу овдовела. Через несколько лет она попала в дом Мохендро и увидела жизнь, которую считала своей потерянной судьбой: молодого мужа, влюбленную жену, богатый дом, внимание семьи. Тагор не стал строить роман вокруг одной интриги. Он показал, как ревность меняет поведение людей. Само название романа — «Песчинка» — обозначало раздражение, чужое присутствие внутри близких отношений. Аша и Бинодини даже называли друг друга этим словом, как бельмо на глазу. Тагор особенно подробно описал желание Бинодини. Она завидовала браку Аши и сравнивала себя с ней:

— Такое хозяйство! Такой нежный муж! — думала она. — И этим хозяйством я могла бы управлять! Этого мужа я могла бы обратить в своего раба! Разве тогда хозяйство было бы в таком состоянии? Разве таким был бы этот мужчина? А на моем месте этот несмышленыш, эта кукла!

Для бенгальского романа начала XX века такая интонация звучала необычно. Вдова в тогдашнем обществе должна была отказаться от украшений, удовольствий и новой любви. Родственницы Мохендро — Раджлокхи и Аннапурна — жили именно так: в религиозной дисциплине и самоограничении. Бинодини не хотела принимать эту роль.

Неудобная героиня

Тагор сделал Бинодини образованной женщиной. Она читала книги, знала английский язык, умела вести хозяйство и легко подчиняла себе окружающих. При этом Бинодини ревновала, манипулировала людьми, провоцировала Мохендро, добивалась внимания Бихари. Писатель показал сексуальное желание вдовы не как порок или наказание, а как обычное человеческое чувство. Роман фактически поставил вопрос о праве женщины на удовлетворение телесных желаний.

В то время закон уже разрешал повторный брак для вдов, но общество все еще воспринимало его как позор. Даже Бихари, который хотел жениться на Бинодини, столкнулся с этим запретом. Сама Бинодини отказалась от брака и сказала ему:

— Жениться на вдове!.. В порыве великодушия ты мог сказать что угодно, но если я позволю тебе выполнить обещание, то погублю тебя.

Бинодини ломает привычную схему уже в первых главах романа. Тагор не делает из нее ни мученицу, ни соблазнительницу в чистом виде. Он постоянно напоминает: Бинодини получила образование, умеет вести разговор, разбирается в музыке и домашнем хозяйстве, а ее ум привлекает Мохендро не меньше внешности. Бенгальская литература начала XX века постоянно рассказывала о насилии, унижениях и самоубийствах вдов. На этом фоне Бинодини выглядела почти невозможным персонажем. Она не смирилась со своей ролью и не захотела изображать покорность.

Кадр из сериала «Песчинка» (2015). Скриншот с сайта IMDb

Тагор специально противопоставил ее Аше. Аша почти не получила образования и доверяла всем вокруг. Бинодини, наоборот, понимала, как устроены отношения между людьми, и умела использовать это знание. Когда Мохендро уезжал из дома, именно Бинодини сочиняла письма от имени Аши. Эти письма постепенно превращались в ее собственный голос. Через переписку Тагор показал разницу между наивностью Аши и интеллектуальной свободой Бинодини. Аша не понимала скрытых намеков и эмоций, которые Бинодини вкладывала в текст.

Из-за этой двойственности Бинодини выглядит неожиданно современной. Она и жертва системы, и человек, который причиняет боль другим. Она отказывается играть роль «идеальной женщины», которую бенгальское общество ждало от вдовы. Тагор даже сталкивает ее с двумя другими вдовами — Раджлокхой и Аннапурной. Те живут по строгим правилам аскетизма, а Бинодини выбирает другой путь. В конце романа она отвергает и Мохендро, и Бихари.

Из-за этого роман почти не похож на классическую мелодраму конца XIX века. Писатель постоянно смещает внимание с поступков на внутренние реакции героев. Сам Тагор позже писал, что в «Песчинке» его интересовала не цепочка событий, а внутренняя сторона человека. Именно поэтому книга ближе к современному психологическому роману, чем к традиционному семейному произведению своего времени.

Очень токсичные отношения

Тагор почти сразу убирает из романа идею «правильной любви» и показывает зависимость, в которой каждый пытается доказать собственную ценность. Мохендро одержимо следит за Бинодини, ревнует ее к Бихари и одновременно требует внимания Аши. При этом сам он воспринимает женщин как подтверждение собственной исключительности. В одной из сцен Мохендро буквально любуется мыслью, что женщины добровольно отдали себя ему навсегда. Тагор не маскирует эту самовлюбленность романтическими жестами. Мохендро постоянно путает любовь с желанием обладать.

Бинодини быстро понимает правила этой игры. Она то притягивает Мохендро, то отталкивает его. Она вмешивается в чужой брак, провоцирует ревность и проверяет, насколько далеко Мохендро готов зайти ради нее. Их отношения держатся на эмоциональном напряжении. Даже сама Бинодини говорит ему:

Было время, ты думал, что любишь Ашу. Потом тебе показалось, что ты любишь меня. Но ты любишь только себя одного.

В этот момент роман неожиданно начинает звучать очень современно. Тагор показывает постоянную борьбу за контроль, внимание и власть. Сегодня отношения Мохендро и Бинодини описали бы как газлайтинг или токсичную привязанность. Мохендро оправдывает собственные поступки «любовью» и «долгом», хотя в действительности пытается сохранить контроль над обеими женщинами. Он использует Ашу как пространство для самоутверждения, а Бинодини превращает в объект желания и соревнования. При этом Бинодини тоже не строит здоровую связь. Она постоянно проверяет чувства окружающих, провоцирует конфликты и использует эмоциональную близость как инструмент влияния.

Кадр из фильма «Песчинка» (2003). Скриншот с сайта IMDb

Тагор особенно точно показывает, как эмоциональная зависимость разрушает всех. В токсичных отношениях люди заменяют доверие манипуляцией, контролем и эмоциональной зависимостью. Именно такую модель Тагор подробно разбирает еще в 1903 году. Его герои скрывают эмоции, устраивают проверки чувств, создают конфликты и боятся потерять власть друг над другом.

Рабиндранат Тагор написал не просто историю измены или запретной любви. Он разобрал, как власть, одиночество, социальные запреты и эмоциональная незрелость калечат отношения между людьми. Британская энциклопедия включает роман в число ключевых текстов Бенгальского Возрождения, а самого Тагора называет одной из главных фигур мировой литературы XX века.

Издательство: «Азбука»

Перевод с бенгальского: Елена Бросалина, Инесса Товстых

Количество страниц: 320

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».