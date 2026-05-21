«Элитарность не размывается от доступности»: гольф в Татарстане выходит из тени — но станет ли он массовым?

В республике активно развивают вид спорта, принятый считать элитным

Фото: Артем Дергунов

23 мая в Казани стартует новый сезон по гольфу. Столица Татарстана не зря выбрана точкой старта. В республике за последние годы уделяется особое внимание этому виду спорта — от инфраструктуры и проведения турниров до доступности населению и повышения интереса публики. Хотя сам гольф принято считать исключительно элитарной спортивной деятельностью. Так ли это на самом деле и что ждать от нового гольф-сезона — читайте в материале «Реального времени».

«Татарстан воспитает достойных гольфистов мирового уровня»

В начале мая министр спорта Татарстана Владимир Леонов дал интервью, где среди прочего рассказал о достижениях республики в области развития гольфа. Глава ведомства спрогнозировал, что уже через пару лет татарстанские гольфисты начнут бороться за самые высокие места на международных турнирах.

— Сегодня у нас в Татарстане — одна из лучших инфраструктур в стране для этой игры. Мы создали одну из немногих в стране республиканских школ по гольфу на базе гольф-клуба «Ак Барс». Ребята занимаются абсолютно бесплатно, за счет бюджета. У них уже есть результаты по юниорам, и я уверен: через несколько лет мы вырастим достойных конкурентов на российском и, дай бог, международном уровне, — сказал Леонов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Между тем в эпоху санкций в России интерес к индивидуальным видам спорта постепенно начал смещаться от классических дисциплин к более нишевым. Региональные федерации фиксируют рост увлеченности россиян в том числе гольфом. Татарстан — один из регионов, где этот процесс проявляется заметнее, чем у остальных. В 2023 году в республике открыли новый гольф-клуб, а в 2024-м там же запустили в работу республиканскую школу по гольфу.

Усиление в Татарстане внимания к развитию гольфа понятно. С 2016 года этот вид спорта вновь стал олимпийским, то есть включен в программу летних Олимпийских игр. В республике всегда следили за тем, чтобы местных спортсменов было много на Олимпиадах в сборных страны. Но есть ли реальный интерес со стороны детей и подростков к гольфу? Глава Ассоциации гольфа Татарстана Уакасов утверждает, что количество занимающихся действительно растет.

— Рост интереса к гольфу среди детей и подростков у нас год от года растет. И мы очень надеемся, что благодаря популяризации и доступности массовости, благодаря селекции с каждым годом будут появляться все больше талантливых детей. Если раньше гольф был «стареющим» видом спорта, сейчас, после пандемии, это спорт, который становится все моложе и моложе. Поэтому к нам идут мальчики и девочки абсолютно разных возрастов. Мы видим интерес и смотрим в будущее с умеренным оптимизмом, — сказал Уакасов корреспонденту «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом Уакасов отмечает, что ключевую роль играет системная работа — от создания условий для новичков до организации соревнований.

Татарстан «урвал» себе топ-турниры по гольфу

Татарстанский календарь по гольфу в 2026 году намечается быть насыщенным крупными событиями. Номинальное открытие сезона состоялось еще 1 мая на Свияжских холмах, а 16 числа аналогичное мероприятие ожидается в гольф-клубе «Ак Барс». Но первым крупным соревнованием года в Татарстане станет гольф-турнир на кубок АНП ЗЕНИТ и «Вокруг гольфа» (18+), который пройдет 23 мая.

Далее в июне в республике намечено провести всероссийский ночной турнир, а также Открытый студенческий чемпионат России (15—17 июня). В июле гольфистов ждут на татарстанских полях на международные соревнования Tatarstan Junior Open и всероссийский клубный чемпионат (31 июля — 1 августа).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Главные турниры состоятся в августе. С 3 по 9 число Татарстан примет юбилейный, 35-й чемпионат России. Соответствующее трехстороннее соглашение о его проведении было подписано еще в прошлом году в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» между Ассоциацией гольфа страны и республики и регионального Минспорта. В конце августа на Свияжских холмах и «Ак Барсе» пройдет уже традиционный международный турнир на Кубок Раиса Республики Татарстан.

Ожидания от нового сезона в республике большие. По словам главы Ассоциации гольфа Татарстана Санжара Уакасова, на предстоящих турнирах планируется выступление лучших гольфистов России.

— Ожидания от нового сезона у нас всегда одинаковые (смеется), то есть мы на него смотрим с оптимизмом, надеждой и с поставленными задачами. В этом году у нас чемпионат России. Сейчас Ассоциация гольфа России старается как можно больше крупных турниров проводить в регионах, а не в Москве, как это происходило раньше. И Татарстан, как республика с великолепной спортивной инфраструктурой, с удовольствием примет главный турнир. Мы ждем сильнейших гольфистов, конечно, Егора Ярошенко, Давида Нагиева, Владимира Осипова, мы ждем Екатерину Прохорову, Наталию Гусеву, мы ждем всех топовых игроков, — сообщил «Реальному времени» Уакасов.

Реален ли элитарный образ гольфа?

При этом еще несколько лет назад гольф воспринимался преимущественно как закрытый и элитарный вид спорта с высоким порогом входа. Сегодня этот образ постепенно трансформируется: меняется аудитория, усиливается медийное присутствие, а сам спорт все чаще появляется в публичной повестке. Хотя отдельные яркие примеры, как постоянное появление президента США Дональда Трампа на гольф-поле, вносят определенные коррективы в это восприятие.

Однако сам по себе рост инфраструктуры не отвечает на главные вопросы: кто именно приходит в гольф и за счет чего формируется этот интерес. Для того, чтобы разобраться в истинном положении дел, мы обратились к автору и ведущему блога «Вокруг гольфа» Дине Ашраповой.

— Первое — это вызов самому себе. Гольф парадоксальный спорт: внешне спокойный, а внутри требует колоссальной концентрации и управления эмоциями. Новички быстро понимают, что здесь не победишь грубой силой, нужна голова. Это затягивает. Второе — среда. Люди приходят за атмосферой: зелень, тишина, отсутствие суеты. И третье — конечно, общение. Гольф — это легальный способ провести несколько часов в хорошей компании, не отвлекаясь на телефон.

— Для новичков тема гольфа — это больше спортивная составляющая или деловая?

— Часто говорят, что гольф — это 90% нетворкинга и 10% спорта. Я бы не стала делить так жестко. Для новичков, особенно для тех, кто пришел из бизнеса, деловая составляющая важна — поле действительно располагает к открытым разговорам. Но стоит человеку начать играть, спортивный азарт перевешивает. Когда ты бьешь первый нормальный драйв, когда мяч летит туда, куда задумал, — бизнес отступает на второй план. Ты просто хочешь сделать лучше, чем в прошлый раз.

— Как сильно повлияли на интерес к гольфу истории с Дональдом Трампом, который на гольф-полях проводит больше времени, чем в рабочем кабинете? Возрос ли интерес в среде политиков, шоу-бизнеса?

— Я бы не переоценивала влияние одной медийной фигуры. Да, Трамп — страстный гольфист, и его пример показывает, что гольф совместим с очень плотным графиком. Но в России интерес со стороны политиков и публичных людей рос независимо от этого. Скорее, наоборот: наше чиновничество и шоу-бизнес стали чаще выбирать гольф, потому что это удобная и статусная площадка для неформального общения. Я знаю несколько депутатов, топ-менеджеров госкомпаний, которые регулярно играют. Для них гольф — это не хобби, а часть рабочего этикета.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Насколько доступнее стал гольф в последние годы? Может ли среднестатистическая семья позволить себе отдать ребенка в профессиональный гольф?

— Слово «доступнее» требует уточнения. Если сравнивать с 2000-ми, гольф стал значительно доступнее: появились поля с адекватным грин фи (стоимость выхода на поле, — прим.ред.), можно взять клюшки напрокат, прийти на групповые уроки. Но все еще это дорогой спорт. Среднестатистической семье, даже с хорошим доходом, отдать ребенка в профессиональный гольф — серьезная финансовая нагрузка. Тут нужно оплачивать членство в клубе, тренера, а хороший тренер стоит дорого, экипировку, поездки на турниры. В Татарстане, например, есть республиканская школа, где дети занимаются бесплатно, — это большой шаг вперед. Но таких школ пока единицы. В идеале нужно, чтобы государство и бизнес создавали больше бюджетных мест.

— Если гольф стал доступнее и популярнее, какие реальные барьеры существуют или остаются для новичков? Может быть, это наличие стереотипов, закрытость «среды», нехватка полей или что-то другое.

— Барьеров несколько. Первый — психологический: «это не мое», «я буду выглядеть глупо», «там только очень богатые». Это стереотип, который актуален всегда. Второй — отсутствие понятной точки входа. Чтобы начать играть, нужно найти клуб, договориться об обучении, понять правила. Нет привычной «спортивной школы во дворе». Третий — нехватка полей, доступных для новичков. Есть элитные клубы, есть поля на курортах, а вот тренировочных площадок с демократичными ценами — мало. В Татарстане, кстати, с этим получше, чем во многих регионах. И четвертое — информационный голод: о гольфе мало пишут в обычных СМИ, мало показывают по телевизору. Человек просто не знает, с чего начать.

— Не размывается ли элитарность гольфа из-за того, что этот вид спорта становится более доступным?

— А что такое элитарность? Это не про цену, а про культуру и уважение к игре. Гольф никогда не станет столь же массовым, как футбол, — это слишком сложный технически и по инфраструктуре вид спорта. Но он может перестать быть «золотой клеткой», куда никто не может зайти. Я считаю, что элитарность не размывается от доступности. Наоборот, чем больше людей узнают правила, философию гольфа, чем больше семей придут на поле — тем богаче станет само сообщество. Главное — сохранить уважение к традициям, к честности, к партнеру по игре. А цена грин фи или клюшек здесь не главное, — сказала Ашрапова в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Балансировка гольфа в Татарстане

Таким образом, гольф в регионе оказывается в промежуточной точке: с одной стороны — рост интереса и институциональная поддержка, с другой — сохраняющийся имидж закрытого вида спорта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вопрос о том, сможет ли он выйти за пределы своей традиционной аудитории, остается открытым. Представители индустрии сходятся в одном: дальнейшее развитие будет зависеть не только от инфраструктуры, но и от того, насколько гольф станет понятным и доступным для широкой аудитории.

Пока же гольф в Татарстане балансирует между нишевым статусом и попыткой стать частью более массового спортивного рынка.