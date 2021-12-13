Хуснуллин утвердил план мероприятий по подготовке к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

План включает в себя проведение 71 мероприятия.

Работа проводится во исполнение распоряжения президента, которое было дано весной этого года. Летом на первом заседании оргкомитета мы определили основные направления подготовки, а теперь нами утвержден конкретный план работ», — сказал Хуснуллин.

В честь праздника в Казани ведется проработка вопроса строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он будет включать музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы. Также в плане создание в Казани научного центра по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, хранящихся в фондах различных библиотек и научных учреждений.

Ольга Шагиева