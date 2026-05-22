Бизнес-центр ЦУМа откроют на следующей неделе

А Каравон начнут праздновать уже на этой

Хор «Каравон», конечно, тоже доехал до ЦУМа. Фото: Артем Дергунов

В этом году праздник Каравон будет традиционно проходит в селе Никольское, но в ЦУМе в честь этого организуют свою программу, а также будут транслировать происходящее в Лаишевском районе на большой экран. Схему предполагают использовать на всех народных праздниках. А на следующей неделе на Московской откроется бизнес-центр «Центра уникального мастерства».

Бизнес-центр представят на «АЛГАритме»

Как и сообщало «Реальное время», бизнес-центр, новое здание, которое строилось рядом с историческим ЦУМом, почти готово к открытию. Представят его в рамках форума «АЛГАритм: креативная экономика» 26 мая. Его хедлайнерами станут дизайнер Гоша Карцев, маркетолог и писатель Роман Тарасенко, журналист, а ныне креативный директор агентства nda Даниил Трабун, а также писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин (который на этой неделе приезжал в Казань вместе с гастролями МХТ имени Чехова, где идет его пьеса «Жил. Был. Дом»).

Об этом журналистам сообщил генеральным директор АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Ранко Тепавчевич, также рассказав, что скоро у ЦУМа откроется сайт и запустится своя бонусная программа. Предполагается, что ЦУМ представит совместные проекты с фестивалем «Нур», а также с саммитом Россия — АСЕАН в июне.

Бизнес-центр ЦУМа достроили, скоро откроют. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

От ЦУМа — на Каравон

А пока что площадку использовали под пресс-конференцию о празднике Каравон, который пройдет 23 мая в селе Никольское Лаишевского района c 10 утра до пяти вечера. Помимо традиционного хоровода, здесь будет много других активностей. В частности, можно послушать 210 самодеятельных коллективов из Татарстана и шесть — из других регионов.

Также на Каравоне пройдет множество мастер-классов, старинных игр вроде «Шальги» или «Горы-реки», выставка вышитого рукоделия, военно-историческая реконструкция, уличный театр, площадка старинных русских аттракционов и, конечно, русская кухня. Всего — 12 основных площадок, объявил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района по социальным вопросам Артем Солягин.

Концертным хедлайнером станет певица Miravi, известная по песням «Воля», «Воин» и «Ивы», а также дуэтами с Гио Пика, Бастой и Полиной Гагариной

Добраться до Никольского можно и на автобусах, которые будут ездить от проспекта Победы и ЦУМа, начиная с 7.45. С Каравона автобусы начнут рейсы в 14.00, всего будет восемь рейсов с каждой точки.

Галина Елистратова позвала в Никольское 22 мая. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В период подготовки и проведения в ЦУМе будут проходить интерактивы от мастеров — по художественной резьбе из дерева, а также от Алексеевской фабрики ткачества. Также прорабатываются вопросы по блюдам русской кухни.

— Восемь лет назад я лично принимал участие, потому что ребенок выступал на сцене от школы, — вспомнил Тепавчевич. — Я всегда пытаюсь найти время на посещение этого мероприятия.

При этом в село можно приехать и накануне рассказала Галина Елистратова, директор Культурного центра имени Пушкина:

— Сам праздник Каравон праздновался 22 мая. На Николу Вешнего издревле жители этого села выходили водить хороводы, три дня подряд. И пели три традиционные песни, — объяснила Елистратова. — Эти песни были записаны от носителей культуры, приезжали известные фольклористы, Андрей Кабанов, Александр Смирнов, Наталья Кондратьева. По традиции песни пели мудрено, вариативно, очень важно было записать их поканально, только так можно выучить правильное произношение, интонирование. Эти материалы можно изучить в группе «Казанская Губерния. Русский фольклор».

Ранко Тепавчевич: ЦУМ — гостиная Татарстана. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сегодня — Каравон, а завтра — Семык, Гырон Быдтон, Уяв...

— Мне кажется, Центр уникального мастерства, эта замечательная площадка — это идеальное место проведения, — выразил восхищение заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. — И у меня предложение, если нас поддержит руководство центра, чтобы презентацию национальных праздников проводили именно в такой обстановке.

«Реальное время» уточнило — значит ли, что на каждый праздник (а это, напомним, Сабантуй, Семык, Гырон Быдтон, Уяв, Валда Шинясь, Питрау, Иван Купала и другие) в ЦУМе что-то будет происходить. Натфуллин высказался, что это его пожелание, но Тепавчевич тут же присоединился:

— Конечно, ЦУМ является своеобразной гостиной Татарстана. Я считаю, любой праздник имеет право быть представленным у нас. С открытием делового центра появится и концертная площадка, и выставочная, мы готовы принимать здесь новые мероприятия.