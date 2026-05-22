Татарстанцы предстанут перед судом по обвинению в хищении 112 млн рублей под видом строительства ИЖС

Обвиняемые размещали в интернете заведомо ложные сведения о возведении коттеджей

Трое татарстанцев обвиняются в хищении свыше 112 млн рублей у 39 граждан под видом строительства ИЖС. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Как установило следствие, один из обвиняемых создал ООО «АльфаСтройКапитал». С июля 2022 года по февраль 2024-го соучастники заключали договоры подряда и рекламировали услуги. Они распространяли ложную информацию о 10-летнем опыте работы их фирмы и размещали в интернете заведомо ложные сведения о возведении коттеджей.

— В результате под предлогом строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов обвиняемые похитили у 39 жителей республики свыше 112 млн рублей. На похищенные денежные средства двое обвиняемых приобрели земельные участки, оформив их на третьих лиц, а также дорогостоящие автомобили премиум-класса, — говорится в публикации.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений соучастники обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 100 млн рублей. Сами они добровольно возместили более 4,3 млн рублей.

Галия Гарифуллина