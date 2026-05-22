КАМАЗ отменил четырехдневный график работы до августа

14:13, 22.05.2026

Компания объяснила решение увеличением производственного заказа

КАМАЗ отменил четырехдневный рабочий график на фоне увеличения производственного заказа. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В руководстве КАМАЗа отменили режим неполной занятости на два ближайших месяца — до августа.

— Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана, — говорится в заявлении компании.

Четырехдневный график работы на КАМАЗе был установлен в марте 2026 года.

Напомним, что КАМАЗ увеличил налоговые отчисления в бюджет, несмотря на трудности в автопроме, а в 2027 году предприятие представит опытную партию новых БТР.

Зульфат Шафигуллин

