КАМАЗ отменил четырехдневный график работы до августа
Компания объяснила решение увеличением производственного заказа
КАМАЗ отменил четырехдневный рабочий график на фоне увеличения производственного заказа. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В руководстве КАМАЗа отменили режим неполной занятости на два ближайших месяца — до августа.
— Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана, — говорится в заявлении компании.
Четырехдневный график работы на КАМАЗе был установлен в марте 2026 года.
Напомним, что КАМАЗ увеличил налоговые отчисления в бюджет, несмотря на трудности в автопроме, а в 2027 году предприятие представит опытную партию новых БТР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».