В Татарстане количество укусов клещами сократилось почти в полтора раза за год

Иммунизацией против клещевого энцефалита в республике охвачены почти 10 тыс. человек

С начала «клещевого» сезона, а именно с 25 марта по 21 мая, в больницы Татарстана обратились 2 029 человек в связи с укусами клещей. Это на 48,6% меньше, чем за аналогичный период 2025-го (3 948), сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Больше всего «нападений членистоногих» зафиксировано в Казани (502), Альметьевском районе (218) и Челнах (214). Еще 141 случай зафиксирован в Нижнекамском районе, 130 — в Бугульминском — 130. Меньше всего укусов клещей досталось жителям Зеленодольского (84), Заинского (61) и Нурлатского (56) районов. При этом ни один укушенный не заразился клещевыми инфекциями.

— В Татарстане запланировано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок парков, скверов, мест массового отдыха населения, территорий летних оздоровительных организаций на площади 2 500 га, обработано 1 664,4 га, контроль эффективности проведен на площади 344 га. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачены 9 950 человек (72% от плана), — отмечается в сообщении.

Никита Егоров