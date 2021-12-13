Прокуратура проверяет информацию об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне в Кульсеитово
Прокуратура Казани проводит проверку информации об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне в селе Кульсеитово, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство с привлечением специалистов выяснит, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Если на то будут основания, ведомство примет меры реагирования.
Сегодня утром в соцсетях появилась информация об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне, расположенном в казанском поселке Кульсеитово. Сообщалось, что среди пострадавших — дети и подростки.
«Реальное время» обратилось в Минздрав республики за комментарием о пострадавших.
Недавно прокуратура Тукаевского района Татарстана сообщала о проверке по факту аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино.
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