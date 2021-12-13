Прокуратура проверяет информацию об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне в Кульсеитово

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани проводит проверку информации об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне в селе Кульсеитово, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство с привлечением специалистов выяснит, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Если на то будут основания, ведомство примет меры реагирования.

Сегодня утром в соцсетях появилась информация об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне, расположенном в казанском поселке Кульсеитово. Сообщалось, что среди пострадавших — дети и подростки.

«Реальное время» обратилось в Минздрав республики за комментарием о пострадавших.

Фото: прокуратура РТ

Недавно прокуратура Тукаевского района Татарстана сообщала о проверке по факту аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино.

Маргарита Головатенко