Минниханов поручил завершить работы над третьей очередью Кабана к 30 августа

Сегодня он ознакомился с ходом благоустройства

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить основные работы над третьей очередью озера Кабан в Казани к 30 августа. Сегодня он ознакомился с ходом благоустройства, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В рамках третьей очереди на набережной появятся 1,5 км пешеходных дорожек, которые закольцуют маршрут вокруг озера общей протяженностью 5 км. Кроме того, обсуждается установка мультимедийного фонтана напротив нового здания театра им. Камала.

До конца лета раис собирается проверять состояние объекта ежемесячно, мэр Казани Ильсур Метшин — еженедельно.

— Ильсур Метшин предложил рассмотреть возможность сделать улицы, поперечные ул. Марджани, проходными — чтобы обеспечить свободный доступ к набережной для пешеходов, — сообщили в пресс-службе раиса.

Сегодня также презентовали проект административного здания, который позже рассмотрят на заседании градсовета, и план реконструкции моста через Булак. Минниханов ознакомился с общей концепцией развития системы озер Кабан и протоки Булак и поручил детально проработать проект моста.

Напомним, в конце апреля презентовали обновленный проект третьей очереди набережной Кабана. Первоначальная концепция территории была доработана после общения с экспертами и жителями.



Галия Гарифуллина