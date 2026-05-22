Володин: мигранты в России должны быть законопослушными и знать русский язык
Председатель Госдумы считает важным, чтобы приезжие чтили традиции страны
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигранты в России должны быть законопослушными и знать русский язык. Он считает важным, чтобы приезжие чтили российские традиции.
— Когда речь идет о поведении мигрантов, мы подчеркиваем, что это должны быть законопослушные граждане, приехавшие сюда на заработки. Они должны отдавать себе отчет, что любые правонарушения приведут к наказаниям и депортации, — сказал Володин «Вестям».
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что приглашение мигрантов в Россию должно происходить цивилизованно и на законных основаниях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».