Володин: мигранты в России должны быть законопослушными и знать русский язык

Председатель Госдумы считает важным, чтобы приезжие чтили традиции страны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигранты в России должны быть законопослушными и знать русский язык. Он считает важным, чтобы приезжие чтили российские традиции.

— Когда речь идет о поведении мигрантов, мы подчеркиваем, что это должны быть законопослушные граждане, приехавшие сюда на заработки. Они должны отдавать себе отчет, что любые правонарушения приведут к наказаниям и депортации, — сказал Володин «Вестям».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что приглашение мигрантов в Россию должно происходить цивилизованно и на законных основаниях.

Зульфат Шафигуллин