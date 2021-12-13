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Привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификат о вакцинации

11:05, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификат о вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Привитые иностранной вакциной граждане смогут сдать анализ на антитела к COVID-19 и получить сертификат о вакцинации. Документ будет действовать полгода.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснял, почему граждане РФ, которые привились иностранной вакциной от коронавируса, не смогут получить QR-код. Все зарубежные вакцины на сегодняшний момент пока в России не зарегистрированы, поэтому привитых ими людей не получится внести в регистр вакцинированных.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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