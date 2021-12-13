Привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификат о вакцинации
Россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Привитые иностранной вакциной граждане смогут сдать анализ на антитела к COVID-19 и получить сертификат о вакцинации. Документ будет действовать полгода.
В октябре главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснял, почему граждане РФ, которые привились иностранной вакциной от коронавируса, не смогут получить QR-код. Все зарубежные вакцины на сегодняшний момент пока в России не зарегистрированы, поэтому привитых ими людей не получится внести в регистр вакцинированных.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым