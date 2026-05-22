Казань попала в топ-5 городов, где жители берут самые крупные займы «до зарплаты»

Столица Татарстана уступает только Москве, Краснодару, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число лидеров среди городов, где жители берут самые крупные займы «до зарплаты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Средняя сумма запрашиваемого займа в Казани составила 17 413 рублей. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. В среднем суммы займов выросли во всех городах-миллионниках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казань по средней сумме займов «до зарплаты» уступает только Москве (18 612 рублей), Краснодару (17 975 рублей), Екатеринбургу (17 841 рубль) и Санкт-Петербургу (17 787 рублей).

В среднем россияне в городах-миллионниках запрашивают суммы в размере 16 997 рублей.

В мае стало известно, что сумма долгов по кредитам у жителей Татарстана увеличилась на 4,6 млрд рублей за месяц.

Зульфат Шафигуллин