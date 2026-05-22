Новости экономики

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Казань попала в топ-5 городов, где жители берут самые крупные займы «до зарплаты»

10:07, 22.05.2026

Столица Татарстана уступает только Москве, Краснодару, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу

Казань попала в топ-5 городов, где жители берут самые крупные займы «до зарплаты»
Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число лидеров среди городов, где жители берут самые крупные займы «до зарплаты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Средняя сумма запрашиваемого займа в Казани составила 17 413 рублей. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 26%. В среднем суммы займов выросли во всех городах-миллионниках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казань по средней сумме займов «до зарплаты» уступает только Москве (18 612 рублей), Краснодару (17 975 рублей), Екатеринбургу (17 841 рубль) и Санкт-Петербургу (17 787 рублей).

В среднем россияне в городах-миллионниках запрашивают суммы в размере 16 997 рублей.

В мае стало известно, что сумма долгов по кредитам у жителей Татарстана увеличилась на 4,6 млрд рублей за месяц.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть621.1
  • Нижнекамскнефтехим68.75
  • Казаньоргсинтез60.6
  • КАМАЗ68.7
  • Нижнекамскшина35.5
  • Таттелеком0.609