Сразу 16 хоккеистов могут покинуть «Ак Барс» в конце мая
Контракты не продлены с большинством игроков основного состава казанцев
Сразу 16 хоккеистов могут покинуть «Ак Барс» по окончании нынешнего сезона. У более половины игроков основного состава истекает контракт 31 мая, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашения с «Ак Барсом» заканчиваются у вратаря Тимура Билялова, защитников Степана Фальковского, Ильи Карпухина, Степана Терехова и Константина Лучевникова, нападающих Александра Барабанова, Артема Галимова, Ильи Сафонова, Нэйтана Тодда, Дмитрия Яшкина, Михаила Фисенко, Семена Терехова, Алексея Пустозерова, Григория Денисенко, Артура Бровкина и Дениса Комкова.
Восемь хоккеистов получат статус ограниченно свободного агента. Таким образом, «Ак Барс» сохранит в лиге права за Галимовым, Сафоновым, Денисенко, Пустозеровым, Бровкиным, Комковым и братьями Тереховыми.
Ранее форвард Михаил Фисенко заявил о завершении игровой карьеры. Также контракт истекает у главного тренера Анвара Гатиятулина, который высказался о своем будущем в клубе.
Напомним, «Ак Барс» в шести матчах серии проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина.
