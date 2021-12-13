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В Госдуме допустили изменение срока ревакцинации из-за новых штаммов коронавируса

16:14, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Госдуме допустили изменение срока ревакцинации из-за новых штаммов коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России сроки ревакцинации могут измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он напомнил, что в России для ревакцинации используется препарат «Спутник V». Но рекомендации могут измениться из-за дальнейшего течения пандемия, новых штаммов и эффективности российской вакцины против этих вариантов, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце ноября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что срок ревакцинации препаратом «Спутник V» из-за нового штамма «омикрон» не изменится.

По данным на 26 ноября, в Татарстане повторную вакцинацию прошли лишь 66 664 человека. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отмечал, что темпы ревакцинации недостаточны. Он напомнил жителям республики, что повторно прививаться от COVID-19 необходимо спустя шесть месяцев после вакцинации.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:20
    Сами колите свою жижу каждые 6 мес!
    За последствия если что Владимир Владимирович Жаворонков будет отвечать?
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