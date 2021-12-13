В Госдуме допустили изменение срока ревакцинации из-за новых штаммов коронавируса

В России сроки ревакцинации могут измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он напомнил, что в России для ревакцинации используется препарат «Спутник V». Но рекомендации могут измениться из-за дальнейшего течения пандемия, новых штаммов и эффективности российской вакцины против этих вариантов, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце ноября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что срок ревакцинации препаратом «Спутник V» из-за нового штамма «омикрон» не изменится.



По данным на 26 ноября, в Татарстане повторную вакцинацию прошли лишь 66 664 человека. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отмечал, что темпы ревакцинации недостаточны. Он напомнил жителям республики, что повторно прививаться от COVID-19 необходимо спустя шесть месяцев после вакцинации.

Татьяна Леухина